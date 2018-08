Hirado.hu - Soros György tervét hajtja végre a spanyol kormány

Néhány napja több száz afrikai migráns tört át a pengékkel és szögesdróttal megerősített dupla kerítéssoron Ceutánál. Az illegális bevándorlók az erőszaktól sem riadtak vissza, az akcióban 22 spanyol csendőr megsérült -Ceuta Marokkó északi csücskében található. A mindössze néhány négyzetkilométeres terület azonban Spanyolországhoz tartozik. Innen már csak 14 kilométerre van az európai kontinens. A migránsok a tengeren keresztül is tömegesen próbálnak eljutni Spanyolországba. Naponta átlagosan négyszázan érkeznek a déli államba. A befogadóállomások azonban megteltek, ezért sokszor a fedélzeten kell maradniuk.A szakértő szerint miután Olaszország szigorított migrációs politikáján, meg lehetett volna állítani az illegális bevándorlást, a spanyol kormány azonban kinyitotta a kapukat. Nem látni azt az egyértelmű és pozitív folyamatot, hogy az érintett két útvonalon blokkolható lenne a migráció – fogalmazott ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az M1 Unió28 című műsorában.Úgy vélte, a spanyol kormánynak is határozottan kellett volna fellépnie a leginkább embercsempészek által szállított afrikai migránsokkal szemben.A baloldali spanyol kormány bevándorlásbarát politikája miatt Spanyolország lett a bevándorlók új célpontja. A Frontex, vagyis az EU határvédelmi ügynöksége szerint míg korábban Közép-Afrikából Líbiába és onnan Olaszországba vezetett a migránsok útja, az olasz hatóságok szigorítása után azonnal megváltozott az útvonal. Az illegális bevándorlók már Líbia előtt irányt váltanak és Marokkóba, onnan pedig Spanyolországba igyekeznek.A migránsok a civil szervezetek segítségével mindig a legkönnyebb útvonalat választják – mondta Pócza István, a Századvég vezető elemzője . Úgy látja, a jelenlegi helyzetben a legkisebb ellenállást Spanyolország mutatja, mivel Olaszország határozott lépéseket tett az ügyben. Megjegyezte, ugyanakkor ebben is van némi elmozdulás, hiszen az utóbbi időben több hajót mégis beengedtek az olaszok.Hozzátette, látszik, hogy nagy nyomás helyeződik az európai uniós szervek és a nyugat-európai országok részéről is az olaszokra, hiszen az eddigi kemény politikát folyamatosan felszámolják.