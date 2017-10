Hillary Clinton: veszélyesek a háborús fenyegetések Észak-Koreával szemben

Az Észak-Koreával való háború kirobbantásával "fennhéjázóan" fenyegetni "veszélyes és rövidlátó" - jelentette ki szerdán Hillary Clinton volt amerikai elnökjelölt szöuli látogatásán, ahol burkoltan bírálta Donald Trump amerikai elnök korábbi megnyilvánulásait.



Clinton, aki Donald Trumppal szemben maradt alul a 2016-os amerikai elnökválasztáson, sürgette az Egyesült Államok kormányát, hogy üljön tárgyalóasztalhoz az Észak-Koreát övező feszült helyzettel összefüggésben.



"Semmi szükség arra, hogy (Észak-Koreával szemben) harciasak és agresszívak legyünk" - mondta Clinton egy szöuli fórumon. Hangsúlyozta: nagyobb nyomásgyakorlásra és diplomáciára van szükség ahhoz, hogy Phenjant tárgyalásra bírják.



Phenjan és Washington között az átlagosnál is jobban megromlottak a kapcsolatok, miután Trump és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető egymást sértegette és fenyegette a kommunista rezsim atomfegyvertesztjei és rakétakísérletei nyomán.



Clinton - anélkül hogy nevén nevezte volna - bírálta az amerikai elnököt azért, mert Twitteren sértegette Phenjant. Mint mondta, ezek a megnyilvánulások Észak-Korea javát szolgálták, nem az Egyesült Államokét.



Trump az ENSZ-közgyűlés 72. ülésszakának általános vitájában ráadásul "kicsi rakétás embernek" nevezte Kim Dzsong Unt, Phenjan válaszul pedig "elmebajosnak" titulálta az amerikai államfőt.



A Twitter-üzenetekkel kapcsolatban Clinton hozzátette: megnehezítik az esetleges tárgyalásokat Phenjannal, pedig Washingtonnak azon kéne "szakadatlanul és kitartóan" dolgoznia, hogy a Koreai-félszigetet övező válság összes érintett felét a párbeszéd útjára terelje.



Clinton Kínáról is szót ejtett, úgy fogalmazott: Pekingnek sokkal egyenesebb hozzáállást kéne tanúsítania a Phenjannal szembeni szankciók végrehajtásának érdekében. Emellett bírálta Kína megtorló intézkedéseit az ázsiai óriással üzletelő dél-koreai cégek ellen, amiket azután hoztak, hogy az Egyesült Államok - az észak-koreai rakétafenyegetés miatt - THAAD rakétaelhárító rendszereket telepített Dél-Koreába. Mint mondta, a rakétarendszer telepítése elkerülhető lett volna, ha Peking jobb munkát végez Észak-Korea féken tartásában.



Dél-Korea és az Egyesült Államok tavaly júliusban állapodott meg először egy THAAD-üteg Dél-Koreába telepítéséről, ami nemcsak Észak-Koreát, de Kínát is feldühítette, mert Peking saját biztonságát érintő fenyegetésnek tekinti a rakétarendszer nagy hatótávolságú radarjait. Kína többször tiltakozott diplomáciai úton a THAAD-rendszer dél-koreai telepítése ellen, és Oroszország is sérelmezte, hogy a THAAD-rendszerek telepítése miatt felborul a térségbeli katonai egyensúly.