Hidrogén okozhatott robbanást az eltűnt argentin tengeralattjárón

"Számításba véve, hogy egy robbanásról kaptunk hírt, és tudjuk hogy a hajó fedélzetén nem voltak torpedók (...), azt a következtetést lehet levonni, hogy a robbanást magas hidrogénkoncentráció váltotta ki" - mondta a szóvivő Bahía Blanca városban tartott sajtóértekezletén, amelyet a helyi televízió közvetített.



Balbi azt is hangsúlyozta, hogy áramellátás rendszerében tapasztalt probléma, amelyről a tengeralattjáró személyzete utolsó kapcsolatfelvételekor beszámolt, azzal volt összefüggésben, hogy víz került az akkumulátorokra, és nem az akkumulátorokból eredő hibával.



A szóvivő ezzel nyilvánvalóan kisebbíteni igyekezett a La Nación című argentin napilapnak azt az értesülését, amely szerint szabálytalanságok, visszaélések történtek a 2008 és 2013 között átfogó felújításon átesett dízel-elektromos meghajtású tengeralattjáró akkumulátorainak beszerzése körül.



A La Nación egy 2015-16-os védelmi minisztériumi jelentést idézett, amely szerint a Németországban épített és 1985-ben szolgálatba lépett merülőhajó átfogó felújításakor nem tartották be az előírásokat és a megfelelő szabványokat, az akkumulátorok beszerzésekor pedig előnyt biztosítottak bizonyos cégeknek.



Oscar Aguad védelmi miniszter, aki szintén részt vett a Bahía Blanca-i sajtóértekezleten, arról beszélt, hogy az argentin hatóságoknak nincs olyan információjuk, amely szerint a tengeralattjárót torpedótalálat érhette. "Ezt a feltételezést valójában ki kell zárnunk" - mondta.



A miniszter és a hadiflotta szóvivője egyaránt hangsúlyozta, hogy folytatják a 11 napja megkezdett kutatást a fedélzetén 44 tengerésszel eltűnt tengeralattjáró után.



A TR-1700-osztályú San Juan november 13-án indult el az ország egyik legdélebbi pontjáról, Ushuaiából saját támaszpontja, a fővárostól 400 kilométerre délre fekvő Mar del Plata felé, fedélzetén 44 tengerésszel. Utoljára két nappal később a San Jorge-öböl térségéből, az argentin partoktól 432 kilométerre, Buenos Airestől 1300 kilométeres távolságból jelentkezett be, onnantól kezdve azonban semmit nem lehet tudni róla.



Csütörtökön került nyilvánosságra, hogy szokatlan zajt, "hidroakusztikus anomáliát" rögzítettek három órával a tengeralattjáró utolsó bejelentkezését követően abból a térségből, ahol eltűnt. Később arról számolt be a haditengerészet, hogy olyan információkat kapott, amelyek szerint a rögzített anomália robbanás hangja lehetett. A szonárral rögzített feltűnő jelenségről egy egyesült államokbeli intézet értesítette az argentin hatóságokat.