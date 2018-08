Hídomlás - Az autósztráda-társaság félmilliárd eurós kártérítést ígér

Giovanni Castellucci, az Autostrade per l'Italia vezérigazgatója és a társaság elnöke, Fabio Cerchiai bejelentette: a vállalat készen áll arra, hogy teljesen lebontsa a leomlott hidat és helyére acélhidat emeljen. Számításaik szerint a munkát nyolc hónap alatt el tudják végezni.Ez volt az első alkalom, hogy a sztrádatársaság vezetősége a keddi katasztrófa óta a nyilvánosság elé állt. Korábban rövid közleményben utasították el, hogy a híd karbantartási mulasztás következtében omlott volna le.Giovanni Castellucci és Fabio Cerchiai részvétét fejezte ki. Hangsúlyozták, hogy a tragédia után nem tudták megfelelően kifejezni együttérzésüket, de a történtek - tették hozzá - a társaság minden egyes tagját megrázták.Az áldozatok családjait félmilliárd euróval, vagyis 160 milliárd forintnak megfelelő összeggel kívánják segíteni: a pénzt hétfőtől Genova önkormányzatának készek átutalni a legsürgősebb segítségnyújtásra. Ezenkívül segíteni kívánnak a hídomlástól érintett lakóházakból kiköltöztetett több mint 600 ember költségeinek fedezésében is. Bejelentették, hogy mielőbb alternatív útvonalat teremtenek a hídomlás okozta közlekedési nehézségek enyhítésére.Ismereteik szerint a híd rendszeres ellenőrzés alatt állt, és "jó egészségnek" örvendett. Elismerték, hogy tavasszal a Morandi híd korszerűsítéséről döntöttek, de visszautasították, hogy erre a szerkezet rossz állapota miatt volt szükség. Visszautasították azt is, hogy a sztrádatársaság üzemeltette útvonalakon más hidak is veszélyesek lennének.Készségüket fejezték ki a hatóságokkal való együttműködésre az omlás okainak kiderítése érdekében.Giovanni Castellucci bejelentette, hogy nem mond le tisztségéről. Az autósztráda-társaság vezetői részt vettek az áldozatok szombati genovai gyászszertartásán.Luigi Di Maio miniszterelnök-helyettes közösségi oldalára azt írta, az állam "nem fogad el alamizsnát" a sztrádatársaságtól. "A bocsánatkérés keveset ér, hiteles kártérítés kell, nem cserebere" - írta Di Maio, hangsúlyozva, hogy az olasz kormány továbbra is a vállalat koncessziós jogának visszavonásán dolgozik.Sergio Mattarella államfő az áldozatok egy részének szombaton Genovában tartott temetésén úgy nyilatkozott, elfogadhatatlan tragédia történt és a felelősség szigorú megállapítására van szükség.A híd roncsai alatt újabb holttestet találtak, és az egyik kórházban ápolt súlyos sérült, egy eddig gyógyszeres kómában tartott 37 éves román férfi meghalt, így a halálos áldozatok száma 43-ra emelkedett.A Polcevera patak fölött negyven méter magasan álló Morandi autópályahíd nyolcvan méteres szakasza kedd délben omlott a mélybe, lakásokra, vasúti sínekre, gyárakra. Az A10-es autópálya részeként a híd a város keleti és nyugati részét kötötte össze, ezen lehetett eljutni a kikötővárosból Dél-Franciaországba, Piemontba és Lombardiába is.Kötelesség igazságot szolgáltatni az áldozatoknak - mondta Angelo Bagnasco genovai érsek a hídomlás több áldozatának közös állami temetésén, amelyet a genovai vásártéren tartottak szombaton, több ezer ember részvételével.A szertartáson felolvasták az összes áldozat keresztnevét, amit hatalmas taps kísért.A gyászmisét bemutató Bagnasco érsek 19 áldozat egymás mellett sorakozó, fehér rózsakoszorúkkal borított koporsója előtt beszélt. A többi áldozat családja elutasította az állami szertartást, az államot is felelősnek tartva a tragédiáért.A koporsókra a rokonok és barátok fényképeket, üzeneteket, labdarúgó-csapatok mezeit, a gyermekáldozatok koporsóira plüssállatokat is helyeztek.Angelo Bagnasco bíboros, genovai érsek, az olasz püspöki kar (Cei) elnöke beszédében kijelentette, hogy a Morandi-híd összeomlása mély sebet ejtett Genova városán. Köszönetet mondott a világ minden részéből tanúsított szolidaritásért, és méltatta a genovaiak segítőkészségét, emberségét. Hangsúlyozta, hogy az áldozatoknak kötelesség igazságot szolgáltatni, bár ez se fogja őket visszaadni családtagjaiknak. Az érsek a híd környékéről kilakoltatott több mint hatszáz lakos minél gyorsabb elhelyezését sürgette. Arra szólította fel az olasz hatóságokat, hogy ne feledkezzenek meg Genova városáról. Bagnasco bíboros elmondta, hogy Ferenc pápa péntek este telefonon fejezte ki neki részvétét. A genovai érsek a szertartáson egyenként megáldotta a koporsókat.Mivel a hídomlás két albán áldozata muzulmán volt, értük a katolikus szertartás végén a genovai iszlám közösség imámja mondott imát. A muzulmán közösség vezetője olasz nyelvű beszédében a testvéri közelség jelentőségét emelte ki, Genova talpra állását szorgalmazta. Szavait nagy taps kísérte. A szertartáson jelen volt Sergio Mattarella olasz államfő, Giuseppe Conte miniszterelnök, a parlament két elnöke, a római kormány több tagja, több olasz tartomány elnöke, Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke, a külföldi áldozatok országainak diplomatái, valamint a két városi labdarúgó-csapat, a Sampdoria és a Genoa klubelnöke is. Az első sorokban ültek az omlástól kezdve folyamatosan dolgozó olasz polgári védelem, tűzoltóság emberei, akiket szintén tapssal köszöntöttek. A szertartást a genovai vásártér egyik hatalmas épületében tartották, amely teljesen megtelt gyászolókkal. A városban megállt az élet, a genovai kikötőben a hajókürtök megszólaltatásával búcsúztak a halottaktól.A hídomlás négy másik áldozatát pénteken a Nápolyhoz közeli Torre del Grecóban temették el: négy fiatalembert, akik autóval Genován át Portugáliába tartottak nyaralni. Egyikük édesapja úgy nyilatkozott, nem akarja hogy fia puszta nyilvántartási szám maradjon a hatóságok számára.A hidat üzemeltető autósztráda-társaság bejelentette, hogy menedzserei szombat délután bocsátanak ki újabb nyilatkozatot. Korábban tagadták, hogy karbantartási mulasztást követtek el.Olasz sajtóértesülések szerint a genovai hídomlást a szerkezet egyik tartókábelének elszakadása okozhatta.A dél-olaszországi Beneventóban hasonló baleset megelőzésére lezárták az ottani Morandi-hidat.A római kormány továbbra is kitart a sztrádatársaság koncessziójának visszavonása mellett. Ami a híd sorsát illeti, a legsürgősebb feladat a vasbetondarabok eltávolítása lesz a híd alatti patak medréből, még az őszi csapadékos időszak beállta előtt. Genova városa már a hídomlás miatti anyagi kárt számolja, hiszen a jelentős útvonal megszakadása elszigeteli a város kikötőjét.