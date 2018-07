Hiányos nyelvtudása miatt alázták meg a 12 éves lányt a kórházban

Pénzbírságot szabott ki a romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) a temesvári megyei kórházra, egy ott dolgozó sportorvost pedig figyelmeztetésben részesített, amiért a doktornő hiányos román nyelvtudása miatt alázott meg egy székelyföldi diáklányt - tudatta kedden az RMDSZ Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat (MIJSZ).



A CNCD 2000 lejre (140 ezer forint) bírságolta az egészségügyi intézményt, és felszólította a korházat a betegjogi törvény betartására. A jogszabály értelmében a páciensnek joga van tudni az egészségügyi állapotával kapcsolatos információkat, a vizsgálat eredményét, valamint az esettel járó potenciális veszélyeket és kockázatokat. Ezeket az információkat tisztelettudóan kell a pácienssel közölni, a lehető legközérthetőbben, és abban az esetben, ha a beteg nem beszéli a román nyelvet, annak anyanyelvén kell ezt megtenni, vagy olyan nyelven, amelyet az illető ért - olvasható a MIJSZ közleményében.



Az esetet Farkas Alpár kézdivásárhelyi edző februárban tárta a nyilvánosság elé. Beszámolója szerint a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Iskolás Sportklub U14-es korosztályú leány kosárlabdacsapata Temesváron játszott az országos bajnokság elődöntőjében, néhány játékosnak azonban a helyszínen kellett pótolni a játékoskönyvéből hiányzó, sportorvos által láttamozott jóváhagyást.



"A vizsgálatot végző kardiológus a végletekig megalázta az egyik tanítványomat, azt kifogásolva, hogy a 12 éves kislány nem beszél románul. A kórlapjának hátára azt írta, hogy az a gyerek, aki nem beszél románul, az ne utazzon a csapattal" - állította az edző. Később a sportorvos is megjegyezte: illene tudni románul. Az ügyet később a MIJSZ vitte a diszkriminációellenes hatáság elé.



Benkő Erika parlamenti képviselő, a MIJSZ vezetője szerint a bírság kis összegű az elszenvedett diszkriminációhoz képest, mégis üdvözölte a döntést, amely kimondja, hogy hátrányos megkülönböztetés történt. "A továbbiakban is hasonlóan fogunk eljárni minden, a magyar közösség tagjait ért nyelvi vagy etnikai diszkrimináció esetében" - ígérte az RMDSZ háromszéki képviselője.



Hasonló eset történt két évvel korábban Kolozsváron is. Egy 17 éves székelyföldi lány baleset következtében került a gyermekkórházba, ahol az orvos elutasította, hogy tolmács útján beszéljen vele, és megszégyenítette hiányos román nyelvtudása miatt. A CNCD megállapította, hogy nyelvi és etnikai alapú hátrányos megkülönböztetés történt, és az orvost 1000 lejre, kórházat pedig 2000 lejre bírságolta.