Hiába követelték a tüntetők, nem mond le a szlovák országos rendőrfőkapitány

Nem mond le a szlovák országos rendőrfőkapitány, Tibor Gaspar, holott távozása egyike volt a Ján Kuciak oknyomozó újságíró és barátnőjének meggyilkolása után kezdődött tüntetéssorozat legfőbb követeléseinek, és a bűnügy óta már két belügyminiszter is lemondásra kényszerült.



Tibor Gaspar keddi pozsonyi sajtótájékoztatójáén jelentette be, hogy marad a posztján. Döntését azzal indokolta, hogy ő nem politikus, hanem a rendőri szakma képviselője, és leváltása a belügyi tárca vezetőjének hatásköre és felelőssége. Tibor Gaspar ugyanakkor megjegyezte: amennyiben az új belügyminiszter erre felkéri, lemond tisztségéről.



Tibor Gaspar leváltása egyike volt a Ján Kuciak és barátnőjének februári meggyilkolása után kezdődött tüntetéssorozat fő követeléseinek. Kuciakot, aki elsősorban adócsalással összefüggő bűnesetekkel foglalkozott, feltehetően a munkája miatt ölték meg.



A tüntetések miatt kialakult belpolitikai válság a Robert Fico vezette kormány több miniszterének, köztük Robert Kalinák belügyminiszternek a távozásához, majd a kabinet széleskörű - a kormányfő cseréjét is magába foglaló - átalakításához vezetett. Az új szlovák miniszterelnök, Peter Pellegrini kabinetjében Tomás Drucker lett a belügyi tárca vezetője, ő néhány hét után, hétfőn mondott le posztjáról, arra hivatkozva, hogy nem akar megosztó tényező lenni abban a kérdésben, hogy Tibor Gaspar országos rendőrfőkapitány marad-e. Az új miniszter személye még nem ismert, a belügyminisztériumot átmenetileg a miniszterelnök irányítja.



Tibor Gaspar keddi sajtótájékoztatóján meglepetésként értékelte Tomás Drucker távozását, úgy vélekedve, hogy a miniszter jó, értékes munkát kezdett el a tárca élén. A rendőrfőkapitány a személyét a sajtóban és a tüntetéseken ért támadásokra reagálva azt mondta - statisztikai adatokat idézve -, hogy a rendőrség működése minden tekintetben hatékonyabb lett az elmúlt években. A bírálatokra reagálva azt mondta, nem az ő személye a megosztó, hanem az ő személyén keresztül próbálják megosztani a közvéleményt, s ezzel főként bizonyos civil szervezetek próbálkoznak, amelyekhez az államfő is csatlakozott.



Tibor Gaspar hangsúlyozta: azok a hangok, amelyek az utcákon a rendőrség politikamentessé tételét követelik, paradox módon éppen politikai jelszavakkal követelik az ő távozását, s közben működésképtelennek próbálják beállítani a rendőrséget. Megismételte, hogy ha az új belügyminiszter távozásra szólítja fel, annak eleget tesz, de nem fogja ezt megtenni különböző civil szervezetek képviselőinek követelésére, mert szerinte a távozását követelők csak egy részét képezik a társadalomnak, s legalább ennyien elégedettek a munkájával.