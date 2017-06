Heves vihar tombolt Németországban: egy ember meghalt

Heves vihar vonult át csütörtökön Németország északi részén károkat és közlekedési fennakadásokat okozva, egy ember meghalt.



Az áldozat egy 50 éves férfi, aki a mikrobuszában próbálta átvészelni az óránkénti több mint száz kilométeres sebességű széllel lecsapó vihart az Alsó-Szászország tartományi Uelzen térségében, de a járműre rádőlt egy kicsavarodott fa. Mellette ülő felesége könnyebb sérüléseket szenvedett.



A viharos szél máshol is fákat döntött ki, és megrongált áramvezetékeket. Az ICE nagysebességű vonatok pályahálózatának Hamburgot, Berlint és Hannovert összekötő szakaszain le is állt a közlekedés a leszakadt vezetékek és a sínekre dőlt fák miatt.



A közúti közlekedésben is fennakadások keletkeztek, leginkább Hannovernél és Hamburg térségében, ahol egy tornádót is észleltek. A forgószél viszonylag gyenge volt és nem ért el lakott területet. A berlini nemzetközi repülőtereken több járat jelentős késéssel indult el a heves esővel, jégesővel érkezett vihar miatt.



Az éjszaka északkelet felé elvonuló viharfront véget vetett az első nagyobb nyári hőhullámnak az ország északi és keleti részén. Németország középső és déli vidékein viszont tovább tart a hőség, az országos meteorológiai szolgálat (DWD) előrejelzése szerint pénteken a mélyebben fekvő vidékeken akár 34 Celsius fokot is mérhetnek, míg északon legfeljebb 25 Celsius fok lehet.