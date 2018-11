Hét éve megszökött betörőt adtak át a belga hatóságok Magyarországnak

A belga hatóság átadott a budapesti nyomozóknak egy szerb férfit, aki két társával hét éve kétszer is betört egy terézvárosi üzletbe, később pedig házi őrizetéből külföldre szökött - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szombaton a honlapján.



A police.hu oldalon olvasható közlemény szerint a 37 éves szerb állampolgár két társával 2011 júliusában felfeszítette egy terézvárosi üzlet ajtaját és lopott ruhával telepakolt egy bérelt autót. Két hónappal később a férfi és egyik társa megint betört ugyanabba az üzletbe.



Összesen így több mint 100 millió forint értékű árut loptak el. A gyanúsítottak 2011 szeptemberében előzetes letartóztatásba kerültek. A szerb férfit öt hónap után házi őrizetbe helyezték, egy kőbányai lakásba, de onnan öt nap múlva megszökött.



A rendőrök kiderítették, hogy a férfi álnéven külföldön tartózkodik, ezért a bíróság európai elfogatóparancsot adott ki ellene. Az olasz hatóságok 2015 októberében értesítették magyar kollégáikat, hogy elfogták a férfit, aki ellen közben több nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak.



Magyarországnak azonban csak azután adhatták át, hogy letöltötte az Olaszországban kiszabott szabadságvesztését, majd a belga hatóság is kihallgatta. Miután a szerb férfi szerdán megérkezett a ferihegyi repülőtérre, a nyomozók különösen nagy értékre elkövetett betöréses lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.