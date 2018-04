Házkutatást tartott az FBI Trump ügyvédjének irodájában és otthonában

A The New York Times című napilap szerint a házkutatási parancsot Robert Muellernek, a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba történt állítólagos orosz beavatkozást vizsgáló különleges bizottság vezetőjének kérésére adták ki. Az FBI munkatársai különféle ügyekre vonatkozó üzleti iratokat, elektronikus leveleket, dokumentumokat - köztük a Stormy Daniels "művésznéven" szereplő Stephanie Clifford pornószínésznőnek történt pénzátutalási dokumentumokat - foglaltak le az ügyvédnél.



Lefoglalták a Donald Trump és Michael Cohen közötti megbeszélésekről készült feljegyzéseket is, átvizsgálásukhoz azonban különleges engedély kell, mert az ügyvéd és ügyfele közötti megbeszélésekről készült dokumentumok titkosságát törvény védi az Egyesült Államokban.



A manhattani szövetségi ügyészek esetleges banki csalás és választási kampányfinanszírozásra vonatkozó törvények megsértése ügyében folytatnak nyomozást. Cohen ügyvédje "abszolút helytelennek és szükségtelennek" nevezte a házkutatást.



A nyomozásnak és a házkutatásnak a híradások szerint nincs köze a Mueller-bizottság vizsgálatainak eredeti céljaihoz, vagyis a 2016-os elnökválasztással kapcsolatos vizsgálódásokhoz, hanem - amerikai sajtójelentések szerint - Mueller munkatársai ettől függetlenül valószínűleg olyan adatokra és információkra is bukkantak, amelyeket jónak láttak átadni az FBI-nak.



Donald Trump elnök haragosan reagált a házkutatás hírére. "Szégyenteljes helyzet" - fogalmazott újságíróknak a Fehér Házban, mielőtt megkezdte egyeztetéseit katonai vezetőkkel a szíriai helyzetről. "Megállás nélkül folyik a boszorkányüldözés ellenem" - mondta, hozzátéve, hogy mindezt az ország elleni támadásnak is tekinti.