Hátborzongató fotó: szellem mászott a baba ágyába?

Laura Haigh a bébimonitor felvételén vélte felfedezni a megmagyarázhatatlan jelenséget - írja a BorsOnline A kis Sebastian szülei azért szerelték fel a kamerát, mert a csöppség egyre gyakrabban próbált meg kimászni a rácsos ágyból, így pedig este, lefektetés után is szemmel tarthatták.Laura gyakran ránézett a monitorra, ekkor vette észre a különös fényjelenséget, mintha egy apró, áttetsző alak mászna be az ágyba Sebastian mellé, pár pillanattal később pedig egy csecsemő fejét pillantotta meg fia mellett, az ágy sarkában.A rémült édesanya a közösségi oldalán is megosztotta a különös jelenség fotóit, de csak a szokásos magyarázatok érkeztek: hibás a kamera, beégett a felvétel, valaki megviccelte, vagy egyszerűen csak képzelődik.