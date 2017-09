Hatan meghaltak, többen eltűntek a viharban Toszkánában

Négy áldozat egy földszinti épületrészben tartózkodott, amikor a lakóházat víz- és sártenger öntötte el. A halottak egy család tagjai voltak. Egy férfi a Livorno közeli Monteneróban vesztette életét, és az olasz katasztrófavédelem jelentése szerint egy hatodik áldozata is van a viharnak. További két személy eltűnt.

Hat ember életét vesztette és legalább ketten eltűntek a toszkánai Livornóra szombat éjszaka lesújtó viharban. A vasárnap is folytatódó rossz idő kritikus helyzetet teremtett Pisa városában és Rómában is. A nagy erejű vihar vízzel és sárral árasztotta el Livorno városát. Több helyen földcsuszamlások voltak.Filippo Nogarin livornói polgármester kritikusnak nevezte a helyzetet. Toszkánában több szakaszon megakadt a vasúti közlekedés, Livorno vasútállomását lezárták a síneket elöntő víz miatt. A vihar nem kímélte Pisa városát sem. Korábban a szomszédos Liguria tartományon söpört végig a vihar vízzel árasztva el Rapallót.Majdnem egész Olaszországban viharriasztás lépett életbe. Reggel óta zuhog az eső Rómában is, ahol több metróállomást lezártak a beömlő víz miatt. A hatóságok arra kérték az olasz főváros lakosait, csak szükség esetén hagyják el otthonaikat. Szombat este elmaradt a Sampdoria-Roma labdarúgó mérkőzés Genova stadionjában, és a vasárnap délutáni Lazio-Milan találkozó elhalasztása is felmerült.Olaszország nagy részén egész nyáron alig esett csapadék, és most a szárazságot heves viharok váltották fel. A Corriere della Sera című napilap vasárnapi elemzése szerint Olaszország kiemelt "áldozata" a globális klímaváltozásnak.