Hatalmas pánik volt New Yorkban, 34 ember lett rosszul

34 ember lett rosszul helyi idő szerint kedd reggel New Yorkban. Egyikük állapota sem életveszélyes.Egy manhattani lakás pincéjében egy hibás olajkazán tüzet okozott, a tűz pedig szén-monoxid-mérgezést - írja a New York Times . Az épületen kívül a tűzoltók és az FBI is veszélyes anyagot keres.A West Broadway környékén lévő épületeket evakuálták. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A lap beszámolója szerint 25 tűzoltó jármű és 106 tűzoltó érkezett a tűzesethez.Ami igazán furcsává teszi a tűzesetet, hogy történt egy másik incidens is az épületben. Az épület földszintjén egy amish bolt működik, amelynek az alagsorban van a raktára. A tűz is itt keletkezett. Amikor az egyik dolgozó kinyitotta az egyik salátával teli tárolóedényt, elájult. A tárolóban folyadék és por volt, amelynek az eredete egyelőre nem tisztázott.Az biztos, hogy az ájulást a magas szén-monoxid-koncentráció okozta, ám ezt a dolgozók még nem tudhatták. Csak azt vették észre, hogy egyre többen vannak rosszul, és ezt a saláta között talált ismeretlen anyagoknak tudták be. Ekkor menekülni kezdtek az épületből.Egy járókelő azt mondta a New York Timesnak, hogy a járdán fekvő testeket látott, hármat vagy négyet. Aztán azt vette észre, hogy egyre többen jönnek ki a boltból, de alig tudtak járni. A szemtanú azt hitte, bomba fog robbanni.