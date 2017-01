Hat levágott fejet találtak egy sportautó tetején Mexikóban

Az autó Mexikó déli részén, Guerrero államban parkolt elhagyottan. Az, hogy megcsonkított holttestekre bukkan a rendőrség, Mexikóban nem egészen rendkívüli, de azért nem is mindennapos. Ahogy általában, most is rivális bűnbandák közötti háborúval magyarázza a hatóság a hatszoros gyilkosságot, már csak azért is, mert ugyancsak hétfőn pár kilométerrel távolabb további négy tetemet találtak a rendőrök: kettőt agyonlőve egy autópályán, kettőt pedig egy házban. Mind a négy holttesten kínzásról árulkodó nyomok vannak.