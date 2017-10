Hat átkelő újulhat meg a magyar-osztrák határon - térkép

Az Osztrák–Magyar Együttműködési Program monitoringbizottsága múlt heti badeni ülésén döntött arról, hogy a két ország közötti határátkelők közül melyek fejlesztésére ítél oda támogatást a mostani európai uniós költségvetési ciklusban. A részletekről Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese és Németh Zoltán, a Győr- Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke számolt be csütörtökön.A beruházásokkal azt a problémát szeretnék orvosolni, hogy ugyan 2007 óta – amikor hazánk csatlakozott a schengeni övezethez – elvileg bárhol átléphető a határ, kiépített, korszerű átkelő azonban kevés van. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese és Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke tegnapi sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a fejlesztések befejezése után hat helyen lehet majd könnyebben átjutni egyik országból a másikba.A Vas megyei Kőszeg–Rőtfalva (Rattersdorf) és Szentpéterfa–Nagysároslak (Moschendorf) kivételével valamennyi helyszín Győr-Moson-Sopron megyei: a Zsira és Locsmánd (Lutzmannsburg), a Fertőrákos-Sopronpuszta és Szentmargitbánya (Sankt Margarethen), a Várbalog-Albertkázmérpuszta és Féltorony (Halbturn), valamint a Rajka és Németjárfalu (Deutsch Jahrndorf) közötti átkelő szerepel a listán. Utóbbi kettő a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat kezdeményezésére került be a megvalósítandó projektek közé, Németh Zoltán a Kisalföldnek elmondta: a vasfüggöny felépítése előtt a zsira–locsmándi volt az egyetlen magasabb rendű összekötő út Közép-Burgenland délkeleti és Győr-Moson-Sopron délnyugati része között, amelyet azonban a locsmándi fürdő megépítése óta az átmenő forgalom nem használhatott. Így Kőszeg–Rőtfalva (Rattersdorf) vagy Kópháza–Sopronkeresztúr (Deutschkreutz) felé kellett nagyot kerülni.

Várbalog-Albertkázmérpuszta és Féltorony között jelenleg nincs aszfaltozott út. A fejlesztés elkészülte után ez a szakasz nagyobb baleset esetén akár menekülő útvonalként is használható lesz.Fertőrákos és Szentmargitbánya között keskeny és rossz állapotú a burkolat. Ez a beruházás nemcsak az ingázók számára nélkülözhetetlen, hanem a 2015 óta Európai Örökség címet viselő Páneurópai Piknik Emlékpark megközelíthetőségét is javítja. Rajka és Németjárfalu között jelenleg csak földút van. Németh Zoltán szerint a megfelelő összeköttetés megépítése több települést közelebb hoz az M15-ös gyorsforgalmi úthoz, javítja Rajka, valamint a Fertő tó és Bécs kapcsolatát, s az M15-ösön vagy az M1-es autópályán bekövetkezett baleset esetén terelő útvonalként is használható lesz. Helyi jelentősége, hogy a rajkaiak közül sokan a németjárfalui temetőben nyugszanak, s a hozzátartozók így könnyebben tudják felkeresni szeretteik sírját.„Összesen közel húsz kilométer út épül vagy újul meg a két oldalon csaknem 16,5 millió euróból – azaz mintegy ötmilliárd forintból –, de nem a hossz és az összeg a lényeg – hangsúlyozta Németh Zoltán. – A beruházások a társadalmi, gazdasági kapcsolatokat erősítik, a családi kapcsolatok ápolását teszik lehetővé, a természetes történelmi rendet állítják helyre."Magyar Levente arra emlékeztetett, hogy korábban eldőlt: Körmendnél és Sopronnál autópályán is összekapcsolják a két ország közúthálózatát, valamint modernizálják a Fertőszentmiklóst Nezsiderrel (Neusiedl am See) összekötő vasútvonalat.