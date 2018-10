Hasogdzsi-ügy - A gyanúsítottak közül több a szaúdi trónörököshöz köthető

A török hatóságok által Dzsamál Hasogdzsi újságíró eltűnése ügyében gyanúsított 15 szaúdi közül négyen Mohamed bin Szalmán trónörökös közvetlen környezetéhez tartoznak - írta internetes oldalán a The New York Times, amely fotókat is mellékelt az egyik gyanúsítottról. Az amerikai elnök szerint Egyesült Államok nem akar szakítani Szaúd-Arábiával a Hasogdzsi-ügy miatt.





A tekintélyes amerikai lap Isztambulból keltezett tudósítása szerint az egyik gyanúsított, Maher Abdulaziz Mutreb gyakran volt látható a trónörökös kíséretében. A cikkhez mellékelt fotók tanúsága szerint Mohamed bin Szalmán 2018 márciusi amerikai látogatásán, valamint áprilisi madridi és párizsi útjain is ott volt, feltehetően a herceg testőrségének tagjaként. Tanúk és más felvételek szerint három további férfi szintén Szalmán herceg biztonsági kíséretéhez tartozhat.



Az ötödik egy igazságügyi orvosszakértő, aki a szaúdi belügyminisztériumban olyan magas pozíciót tölt be, hogy csak a szaúdi vezetés felső szintjéről kaphatott utasítást.



Ha ezek az emberek - ahogy azt török hatóságok állítják - ott voltak az isztambuli szaúdi konzulátuson, amikor Hasogdzsi eltűnt, az közvetlen kapcsolatot jelenthet az ügy és a koronaherceg között. Ez aláásná azt - az amerikai elnök által felvetett - lehetséges szaúdi magyarázatot, hogy Hasogdzsit esetleg magukat önállósító, a trónörökös jóváhagyása nélkül cselekvő gyilkosok ölték meg.



A The New York Times megjegyzi: a gyanúsítottak és a trónörökös közötti kapcsolat fényében mind a Fehér Ház, mind a kongresszus nehezen fogadhat el egy ilyen magyarázatot.



Az igazságügyi orvosszakértő jelenléte ráadásul a lap szerint arra utalhat, hogy kezdetektől az újságíró megölése volt a cél, és nem egy eldurvult kihallgatás közben, kihallgatói szándékai ellenére halt meg Hasogdzsi.



A The New York Times munkatársai legalább kilenc gyanúsítottról állapították meg, hogy a szaúdi biztonsági szolgálatok, a hadsereg vagy valamelyik minisztérium munkatársai.



Török tisztségviselők korábban azt mondták - emlékeztet rá az amerikai lap -, bizonyítékaik vannak arra, hogy a 15 szaúdi férfi október 2-án érkezett repülőgéppel Isztambulba, meggyilkolta Hasogdzsit, feldarabolta testét egy direkt ezzel a céllal magukkal vitt csontfűrésszel, és még aznap visszarepült Rijádba.



Az adatok arról tanúskodnak, hogy október 2-án két - a koronaherceggel és a belügyi tárcával szoros kapcsolatot ápoló cég által bérelt - szaúdi magángép landolt az isztambuli reptéren, és még Hasogdzsi eltűnésének napján vissza is repült a sivatagi királyság fővárosába. Török tisztségviselők szerint Hasogdzsit a konzulátusra érkezését követő két órán belül megölték. Ennyi idő pedig aligha elég arra - írta a The New York Times, hogy egy kihallgatás végzetes fordulatot vegyen.



A Yeni Safak című, kormányközeli török napilap egy, a külképviseleten készült hangfelvételre hivatkozva szintén azt írta szerdai számában, hogy Hasogdzsit megkínozták és kegyetlenül meggyilkolták a főkonzulátuson. A tettesek vallatni kezdték. Faggatása közben kitépték a körmeit, majd levágták a fejét. A lap beszámolója szerint a hangfelvételen kivehető, ahogy a szaúdi főkonzul a végrehajtóknak azt mondja: "kint csináljátok ezt, mert bajba kerülök miattatok". "Ha még élni akarsz, hallgass!" - hangzik a válasz a felvételen.



A Middle East Eye című, közel-keleti ügyekkel foglalkozó portál török hatósági forrásokra hivatkozva azt írta: szó sem volt kihallgatásról, Hasogdzsi meggyilkolása volt a cél, és a csoporttal utazó törvényszéki orvos már akkor nekilátott az újságíró feldarabolásának, amikor Hasogdzsi még életben volt, és az egész hét percig tartott.



A CNN hírtelevízió hétfőn - meg nem nevezett forrásaira hivatkozva - azt közölte: Rijád az újságíró meggyilkolásának beismerésére készül, és várhatóan azzal a magyarázattal áll elő, hogy Hasogdzsit kihallgatták Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán, és az újságíró a rosszul sikerült kihallgatása közben, kihallgatóinak szándékai ellenére halt meg.



Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szerint szerdai találkozójukon Recep Tayyip Erdogan török elnök világossá tette, hogy a szaúdi hatóságok együttműködnek a török kollégáikkal az eltűnt szaúdi újságíró ügyében indított nyomozásban.



"Világossá tette, hogy a szaúdiak együttműködtek a törökök által végzett nyomozásban, s török részről megosztják a tudomásukra jutott információkat a szaúdiakkal is" - mondta Pompeo újságíróknak repülőgépe fedélzetén, miután elhagyta Törökországot.



A tárcavezető emellett hangsúlyozta, hogy Washingtont és Rijádot erős szálak fűzik egymáshoz, s ezzel összefüggésben az Irán befolyásszerzése ellen irányuló közös erőfeszítéseiket említette.



Noha a gyanúsítottak közül több a szaúdi trónörököshöz köthető, Donald Trump amerikai elnök egy Twitter-üzenetében azt írta, a 33 éves Mohamed bin Szalmán, a szaúdi politika tényleges irányítója egyáltalán nem tudott a konzulátuson zajló dolgokról. Trump bírálta azokat a szerinte elsietett vádakat, amelyek világszerte megfogalmazódtak Szaúd-Arábiával szemben.



Az Egyesült Államok nem akar szakítani Szaúd-Arábiával a Hasogdzsi-ügy miatt - szögezte le a Fox televízió üzleti csatornájának később adott interjújában az elnök szerdán. Kifejtette: azt reméli, hogy a szaúdi uralkodóház vezetői nem érintettek az eltűnésben. Hozzátette: várhatóan a hét végéig kiderül, mi történt. Megismételte azt is, hogy nem áll szándékában felbontani a tavaly kötött, 115 milliárd dolláros fegyvereladási megállapodást Rijáddal, mert - ahogyan fogalmazott - "ez 500 ezer munkahelyet jelent".



A török hatóságok szerda este hozzáfogtak a szaúdi főkonzul rezidenciájának az átvizsgálásához.