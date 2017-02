Hasba szúrta a feleségét, a gázt is magukra engedte

Mivel a felesége válni akart, a férj eldöntötte, hogy megöli, majd magával is végez - írja az Új Szó . Éjszaka elvágta a gázvezetéket családi házuk emeleti konyhájában, majd bement a hálószobába és hasba szúrta alvó feleségét. A 46 éves nő még ezután is tudott védekezni, kitámolygott a szobából, de az emeletről nem tudott lemenni, mert férje bezárta a lejárati ajtót. Ekkor a nő kitörte az ajtó üveg ablakát és segítségért kiáltozott, amit meghallott az egyik földszinti szobában alvó sógora. Miközben a nő 54 éves férjével dulakodott, aki többször is megvágta a kezén, annak testvére berúgta a bejárati ajtót és sikerült lefegyvereznie a támadót.A feleséget rohammentő vitte kórházba, ahol életmentő műtétet hajtottak végre rajta, mert a késszúrás a máját is érte. A férfi vizsgálati fogságban van, gyilkossági kísérletért 25 évre vagy életfogytiglani büntetésre ítélheti a bíróság.