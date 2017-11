Háromszáz fölé nőtt a vasárnapi földrengés halálos áldozatainak száma Irakban és Iránban - Fotók

Az amerikai földtani intézet (USGS) mérése szerint a rengés epicentruma Halabdzsa iraki várostól 31 kilométerre volt, s fészke kicsinek számító 23 kilométeres mélységben volt, ami hozzájárult ahhoz, hogy nagy pusztítást okozzon. A földmozgást még a Földközi-tenger partján is érezni lehetett.Több mint száz utórengés történt, köztük több meghaladta a 4-es erősséget.A katasztrófa leginkább Irán észak-nyugati részét, Kermánsáh tartományt sújtotta, a legnagyobb kárt elszenvedő város Szárpuli Záháb, de további 13 iráni tartományban is érezték hatását. Az országban az eddigi jelentések szerint 328-an haltak meg, és 3950 a sérültek száma.Kermánsáhban a lakosság nagy része a mezőgazdaságból és az állattartásból él, és vályogházban lakik.A rengés földcsuszamlásokat is előidézett Iránban, amelyek nehezítik a mentést - jelentette az iráni állami tévé. Több mint 70 ezer embernek kell szükségszállásra költöznie - közölte az iráni vörös félhold.Irakban az északi, főleg kurdok lakta régiót sújtotta a rengés, azon belül főleg Darbandihán, Halabdzsa, Erbíl és Duhok városokat. Legkevesebb heten haltak meg, a sérültek számát pedig 535-re tette az iraki belügyminisztérium.Sok lakos a szabadban töltötte az éjszakát mindkét országban a további rengésektől való félelmében.

Az északnyugati Kermánsáh tartomány kormányzója közölte, hogy a kormányzóságban legalább harminc ember vesztette életét, és mintegy kétszázan sérültek meg. Hozzátette, hogy az áldozatok pontos számát csak órák múlva tudják majd megállapítani.Az iráni hatóságok nem sokkal később azonban már legalább hatvan halálos áldozatról számoltak be, a sérültek számát pedig háromszázra tették - jelentette az iráni állami televízió.A Kermánsáh tartomány érintett részeiben lévő településeken az emberek az utcán várják ki a lehetséges utórezgéseket. Irán vidéki részein sok házat sártéglákból építenek, amelyek kevésbé képesek ellenállni egy földmozgásnak mint más építőanyag. A helyiek beszámolói szerint több kisebb utórezgés is volt.A teheráni egyetem geofizikai intézete közölte, hogy három utórengés meghaladta a 4,3-as erősséget is. A TASZSZ orosz hírügynökség közlése szerint az utóbbi három órában 12 utórengés történt, amelyek a Richter-skála szerint 3,6 - 4,7 közötti erősségűek voltak.Az iraki Kurdisztán fővárosában, Erbílben legalább egy ember vesztette életét, és mintegy 50-en megsérültek. Az észak-iraki térségben összesen legalább négyen haltak meg, és több mint százan megsérültek.A földrengés az iraki Szuleimáníja kormányzóságbeli Darbandikhán városban okozta a legnagyobb pusztítást, ott négyen haltak meg és több mint harmincan szenvedtek sérüléseket.A katasztrófa következményeiről egyelőre kevés információ van, de félő, hogy az áldozatok száma és a kár mértéke nőni fog.A földmozgás Törökországban is érezhető volt, de ott nem érkeztek hírek áldozatokról.Hétfőre virradóra a világ más tájain is rázkódott a föld. Japántól 351 kilométerre egy 5,8-as erejű földrengést, míg Costa Rica partjaitól 16 kilométere egy 6,5-ös erősségű földmozgást mértek.Japánban nem okozott károkat a földrengés. Costa Rica esetében egyelőre nem tudni, hogy voltak-e komolyabb károk, de cunamiriadót nem rendeltek el.