Háromezer éves ősi játékot újítottak fel Mexikóban

Egy háromezer éves labdajátékot újítottak fel Mexikóban. A szervezők kulturális és vallási jelentősége miatt próbálják újjáéleszteni az ősi labdajátékot, amely mindenhol népszerű volt Közép-Amerikában addig, amíg a spanyol hódítók be nem tiltották. Mexikó szerte tíz csapat játssza az ősi játékot, amelynek első és eddig egyetlen tornáját 2006-ban szervezték meg - adta hírül a BBC, amely videóban mutatta be a versengést. Az ősi leírások szerint a labdajáték a fény és a sötétség harca, és energiát biztosított ahhoz, hogy az emberiség előre haladjon.





Mesoamerican Ball Game to be held in Teotihuacán - https://t.co/IY5XqzZuTE#CDMX #Mexico #News pic.twitter.com/zY8JcAP3dx