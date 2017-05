Három házban nyolc halottra bukkantak, egy seriff is meghalt

Nyolc halottja van egy gyilkosságsorozatnak Mississippi amerikai államban, a hatóságok egy gyanúsítottat elfogtak - közölték vasárnap a helyi hatóságok. Warren Strain, a Mississippi Nyomozó Iroda szóvivője elmondta: a gyilkosságokat három különböző lakásban követték el, helyi idő szerint a szombat esti órákban a vidéki Lincoln megyében, amely hozzávetőleg 110 kilométerre délre fekszik Jacksontól, a szövetségi állam székvárosától. Az áldozatok között van egy megyei seriff is, akit helyi sajtóértesülések szerint egy családi dráma miatt hívtak ki a Bogue Chitto nevű település egyik lakáshoz.A rendőr mellett három nő holttestét találták meg a helyszínen. A közeli Brookhaven két lakásán pedig két fiatal fiú, valamint egy férfi és egy nő holttestére bukkantak a hatóságok. A feltételezett elkövetőt elfogták és egy lőtt sebbel kórházba szállították. A szóvivő szerint a Brookhavenben elfogott gyanúsított ellen még nem emeltek vádat, és korai lenne még az indítékairól beszélni. Ugyanakkor a helyi sajtó által a 35 éves Willie Cory Godboltként azonosított férfi a The Clarion-Ledger hírlapnak az őrizetbe vételét követően úgy nyilatkozott, hogy "nem méltó élni azután, amit elkövetett".A rendőrök által körülvett, megbilincselt férfiról a lap egy videót készített. A felvételen Godbolt egy családi drámáról számol be és arról a szándékáról, hogy "a rendőrség által akart öngyilkos lenni". A feltételezett tettes beszámolójából kiderül az is, hogy az apósa, Vincent Mitchell Bogue Chittóban lévő lakásán a feleségével és rokonaival folytatott vitát arról, hogy magával viszi a gyerekeit, amikor valaki kihívta a rendőrséget. Mitchell egy interjúban elmondta: amikor a rendőr kiérkezett a helyszínre, akkor Godbolt úgy tett, mintha indulni készülne, majd fegyvert rántott és tüzet nyitott. Hozzátette: bár sikerült elmenekülnie Godbolt feleségével, három családtag életét vesztette a házban. Az áldozatok között volt Mitchell felesége és az ő nővére, valamint a feleségének egyik lánya is. A Dailyleader hírportál úgy tudja: Godbolt nem volt ismeretlen a hatóságok előtt.Három házban nyolc halottra bukkantak a Mississippi állambeli Brookhavenben ás Bogue Chittóban – írta az AP értesüléseire hivatkozva az Index Mint olvasható , életét vesztette a település seriffhelyettese is. Az áldozatokkal lövés végzett, szombat éjszaka.A gyanúsítottat elfogták, egyelőre nem tudni, ismerte-e az áldozatokat, tart a helyszínelés a három házban.