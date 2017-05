Három embert ölt meg az elszabadult pótkerék

Három év fogházbüntetésre ítélte a Berettyóújfalui Járásbíróság kedden azt a lengyel kamionsofőrt, akinek a járművéről elszabadult pótkerék három ember halálát okozta 2016 februárjában a 47-es számú főúton - közölte a Debreceni Törvényszék sajtószóvivője az MTI-vel. Az ítélet nem jogerős.



Tatár Tímea tájékoztatása szerint a bíróság a férfit öt évre a járművezetéstől is eltiltotta. Cz. R.-nek a 4 és félmilliós bűnügyi költségből 1,9 millió forintot is ki kell fizetnie, a fennmaradó rész - a 2,4 milliós tolmácsdíjjal - az államot terheli.



A vádirat szerint a férfi 2016. február 27-én a lengyelországi Torunból indult útnak 13 tonna áruval Romániába. Az általa vezetett pótkocsis szerelvényt kollégája egy hasonlóval követte. A második kamion azonban Debrecenben lemaradt, így a vádlott a városból kiérve megállt egy autóbuszöbölben.



Várakozás közben a járművet körbejárva a sofőr észrevette, hogy mozog a pótkocsi jobb hátsó tengelyén lévő dupla kerék külső kereke. Mivel besötétedett, Cz. R. úgy döntött, meghúzza a kerékrögzítő csavarokat, majd egy megvilágított helyen alaposabban megvizsgálja a kereket. Ezután egy derecskei benzinkútnál állt meg és éppen hozzálátott a pótkocsi jobb hátsó pótkerekének leszereléséhez, amikor megérkezett a kollégája. A szerelést jórészt a vádlott végezte, társa csak kisebb részfeladatokat hajtott végre.



A szerelés után folytatták útjukat a 47-esen. Tizenkét kilométerrel később a pótkocsi jobb hátsó dupla kereke levált a tengelyről. A külső kerék jobbra, a szántóföldre gurult, a belső kerék viszont belevágódott egy szemből érkező autóba. A sofőr fékezés közben átment a másik sávba és nekiütközött a második lengyel járműnek. Az autó vezetője és két utasa a helyszínen életét vesztette. Az autó negyedik utasa súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, amelyek maradandó fogyatékosságot okoztak.



Az ítélet indoklásában elhangzott: a vádlott hibás csavarokkal rögzítette a kerekeket, ráadásul a rozsdás csavarokat egy házilag készített kulccsal húzta meg. A bíró szerint a felhasznált csavarok még megfelelő eszközök esetén sem lettek volna alkalmasak a kerék biztonságos rögzítésére. Cz. R. a KRESZ szabályait megszegve nem fokozott óvatossággal haladt tovább: 80-90 km/h sebességgel közlekedett és útközben egy autót is megelőzött.



A vádlott tagadta a bűncselekmény elkövetését és nem ismerte el büntetőjogi felelősségét. A bíróság álláspontja szerint azonban többek között a tanúvallomások, a kamerafelvételek, valamint az igazságügyi mérnök és műszaki szakértők szakvéleményei is Cz. R. bűnösségét igazolták. A feltárt műszaki hibák alapján megállapították azt is, hogy a pótkocsi a kerékcserét megelőzően sem volt alkalmas a biztonságos közlekedésre, a sofőr nem is indulhatott volna útnak egy ilyen járművel. Az elindulást meg kellett volna tagadnia, de hogy ezt utasításra tette-e mégis, azt nem sikerült kétséget kizáróan bizonyítani. A sietség oka esetlegesen a kamionstop is lehetett, újabb egy óra késedelem ugyanis két napos kényszerű vesztegléssel járt volna - olvasható a bírósági közleményben.