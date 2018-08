Három busz utasait rabolták el a tálibok Észak-Afganisztánban

Három busz utasait, 150 embert raboltak el a tálibok hétfő hajnalban Afganisztán északi részén, Kunduz tartomány Hán Abád körzetében - közölte Hajátullah Amíri kunduzi kormányzó.



"A tálib felkelők erővel az ellenőrzésük alatt álló falvakba vitték a buszokat" - tudatta Amíri, hozzátéve, hogy a biztonsági erők már dolgoznak az elrabolt emberek biztonságos kiszabadításán. Ezt Száfiullah Mahzon, a kunduzi rendőrfőnök helyettese is megerősítette. Mohammed Juszúf Ajúbi, a tartományi tanács elnöke arról beszélt, hogy a tálibok célpontjai szerinte a biztonsági erők vagy a kormányzat alkalmazottjai lehettek. Elmondta azt is, hogy nők és gyermekek is voltak a buszokon.



Abdul-Rahmán Aktas, a szomszédos Tahár tartomány rendőrfőnöke azt közölte, hogy a buszon Badahsánból és Tahárból a fővárosba, Kabulba tartó emberek utaztak. A tömeges emberrablás mindössze egy nappal az után történt, hogy Asraf Gáni afgán elnök, az áldozati ünnep, az íd al-adha alkalmából három hónapos tűzszünetet ajánlott a szélsőségeseknek, akik egyelőre nem reagáltak a javaslatra.