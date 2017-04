Hamis nagykövetségi Facebook-oldalak miatt tett feljelentést az orosz külügy

Zaharova elmondta, hogy ismeretlenek a csehországi és a szlovákiai orosz nagykövetség nevében közöltek "provokatív" és "félrevezető" anyagokat a Facebookon. A szóvivő szerint a közösségi oldal adminisztrátorai a hivatalos moszkvai panaszra reagálva szerdán nem a hamis, hanem a valódi pozsonyi képviseleti oldalt tiltották le.



Kijelentette, Oroszország az ellene irányuló információs háború részeként értelmezi a történteket, és óvatosságra intette a felhasználókat az orosz követségek és egyéb állami intézmények oldalainak igénybevételekor. Zaharova szerint az orosz külügyi tárca azért fordult az orosz hatósághoz, mert a Facebooknak nincs oroszországi képviselete.



A szóvivő "propagandának" nevezte a The New York Times című amerikai napilapnak az orosz külpolitika eszközeiről írt, Pulitzer-díjjal jutalmazott sorozatát. Képletesen gratulált a lap moszkvai tudósítói irodájának, amiért az szerinte arra az "alapvető következtetésre" jutott, hogy "a poszt-sztálini és a jelenkori Oroszország között nincs különbség".



Zaharova úgy vélekedett, hogy a The New York Times Pulitzer-díja nyomán el kell gondolkodni azon, hogy milyen szerepet játszanak az Egyesült Államok vezető tömegtájékoztatási eszközei az Oroszország elleni propagandakampányban.