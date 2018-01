Halottnak nyilvánították a lengyel hegymászót a Himalájában

Halottnak nyilvánítottak egy lengyel hegymászót a Himalájában, Tomasz Mackiewicz és egy francia nő a Nanga Parbat csúcsára próbált felmászni, de elakadtak. A francia nőt megtalálták, ő él, de Mackiewiczhez nem tudtak eljutni az önkéntes mentők, Karrar Hajdri pakisztáni tisztségviselő elmondta, hogy felhagytak a férfi keresésével, és halottnak nyilvánították.



A lengyel sajtó szombat hajnalban jelentette, hogy két európai hegymászó, egy francia nő és egy lengyel férfi életéért küzdenek a mentőegységek a Himalájában.



Mindkét mászó a Nanga Parbat csúcsára próbált felmászni, de elakadtak. Két pakisztáni mentőhelikopter indult utánuk, hogy lehozzák őket a hegyről. Négy lengyel önkéntest vittek fel a Nanga Parbat alaptáborába, akik igyekeztek minél előbb 7000 méteres magasság fölé jutni, hogy megmentsék a két szerencsétlenül járt hegymászót.



A francia nőt, Elisabeth Revolt meg is találták; még életben van, fagyási sérülései vannak és nem tud járni. Szállítását megkezdték, de a mentőegységeknek nehéz lesz lehozni őt a hegyről.



A lengyel Tomasz Mackiewiczhez viszont nem tudtak eljutni az önkéntesek. Ő a lengyel sajtó szerint hóvakságot kapott, és hegyibetegségtől is szenvedett.



Mackiewicz testvére egy nappal korábban úgy nyilatkozott, hogy csodával érne fel, ha fivére túlélné a megpróbáltatást.



A 8126 méter magas Nanga Parbat a világ kilencedik legmagasabb hegycsúcsa. A pakisztáni hegymászószövetség szerint mínusz 60 Celsius-fokos hideg van ott, ahol a hegymászók elakadtak.



