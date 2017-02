Halottjai is vannak az örmény-azeri összecsapásoknak

"Az örmény erők szombat hajnalban megpróbáltak behatolni azeri területre a karabahi határon át" - olvasható az azeri védelmi minisztérium közleményében, amely szerint Azerbajdzsán "több katonát elveszített".



Az örmény védelmi minisztérium viszont Bakut vádolta azzal, hogy megtámadták a karabahi erők több hadállását, és szintén több azeri katona haláláról számolt be.



A két kaukázusi volt szovjet tagköztársaság közötti konfliktus a szovjet időkre nyúlik vissza, amikor a túlnyomórészt örmények lakta Hegyi-Karabah kérte Örményországhoz csatolását, amiből aztán háború robbant ki a két szomszéd között. A fegyveres konfliktus 25-30 ezer ember életét követelte.



A harcok végén az örmény erők megszerezték az ellenőrzést Hegyi-Karabah felett, de miután a terület nem határos Örményországgal, további azeri területekre is rátették a kezüket. Utóbbiakat "biztonsági sávnak" nevezték el, és így lehetővé vált a karabahi enklávé földrajzi összeköttetése Örményországgal. A tartomány parlamentje 1996-ban kikiáltotta a terület függetlenségét, de ezt egyetlen ország sem ismerte el. A terület azóta is a helyi örmény erők és az örmény hadsereg ellenőrzése alatt áll, de időről időre kiújulnak a harcok az azerbajdzsáni hadsereggel.



A szomszédjánál jóval gazdagabb Azerbajdzsán - amely az utóbbi években rengeteg fegyvert vásárolt - azóta is követeli Örményországtól, hogy vonuljon ki a megszállt területekről.