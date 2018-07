Halálos áldozatokat is követelt a romániai áradás, hidakat és utakat mosott el a víz

Több halálos áldozatot is követelt, országutakat mosott el és egy vasúti hidat is tönkretett az árvíz Romániában, az ország csaknem száz településén keletkeztek jelentős károk - derült ki a bukaresti belügyminisztérium vasárnapi összesítéséből.

Vasárnap a moldvai Karácsonkő (Piatra Neamt) határában holtan találták meg azt a 48 éves férfit, akit a hordalékfák kihalászása közben még szombaton sodort el a víz a több kilométernyire lévő Garnicea községben. Egy Arges megyei férfi akkor vesztette életét, amikor lóháton próbált átkelni a megáradt patakon, egy 81 éves Botosani megyei asszony pedig saját otthonában halt meg, amikor a zivatarok által megrongált házban rászakadt az átázott mennyezet. A hatóságok szerint vízbefulladt az a Vrancea megyei Poiana Cristei-en korábban eltűntnek nyilvánított 70 éves asszony is, akinek a holtestét szombat este találták meg.

A Brassó megyei Bodola (Budila) községben a vasúti híd központi pillérét sodorta el az ár, a híd leomlott, már csak a vasúti pálya elemei lógnak a levegőben.

A több napig tartó heves zivatarok következtében megáradt hegyi patakok több mint 250 házat és 14 főutat öntöttek el. Vasárnap délben is szünetelt a közlekedés öt főúton és 13 megyei úton. Továbbra is járhatatlan egyebek mellett a Borszéket Karácsonkővel összekötő DN 15-ös főút Poiana Teiului térségében és a Csíkkozmást Kézdivásárhellyel összekötő DN 11B főút Kászonújfalu, illetve Kézdiszárazpatak térségében. Hét megyei úton is szünetel a közlekedés, közöttük a Kézdivásárhelyt Kovászna városával összekötő DJ 121-es úton Imecsfalva és Szentkatolna között.Vasárnap már csak elvétve fordulhatnak elő Romániában kisebb zivatarok, de a vízügyi szolgálat által az Olt felső szakaszára kiadott narancssárga (másodfokú), illetve a moldvai Szeret és Prut vízgyűjtő medencéjére kiadott sárga (első fokú) árvízvédelmi riasztás vasárnap estig érvényben marad.