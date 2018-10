Halálos áldozatai is vannak az olaszországi heves viharoknak, áradásoknak

Tengervízben gázol egy nő a velencei Szent Márk téren 2018. október 29-én.

Fotók: MTI

Hatan életüket vesztették hétfőn az olaszországi heves viharokban, áradásokban. A katasztrofális időjárás miatt hat tartományban rendelték el a legmagasabb fokú riasztást.A velencei Szent Márk teret kiürítették, mert dagálykor a tenger vízszintje 156 centiméterrel emelkedett a Canal Grande (Nagy Csatorna) déli bejáratánál lévő alappont fölé, amire 10 éve nem volt példa. A város történelmi magja területének több mint 70 százaléka víz alá került. A tömegközlekedéshez tartozó vízibuszok egy ideig nem jártak. A legnagyobb modern kori árvíz Velencében 1966 novemberében volt: 194 centiméter magasan állt a vízszint az alappont felett, de akkor Firenzében is nagy károk keletkeztek.A Rómától száz kilométerre délkeletre fekvő Terracina tengerparti városban tornádó pusztított, és egy férfi meghalt, mert autójára dőlt egy fa - jelentette a RAI állami tévé.Fakidőlés okozta további három ember halálát az észak-olasz Bellunóban, egyét pedig Nápolyban, illetve az északnyugati Savonában is meghalt egy nő a tornádó következtében.Sok országrészben kedden is zárva tartanak az iskolák.