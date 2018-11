Halálos áldozatai is vannak a kormányellenes tüntetéseken Haitin

Halálos áldozatai is vannak a több ezer embert számláló kormányellenes tüntetéseknek Haitin, a rendőrség és a tiltakozók összecsapásaiban legalább hat ember vesztette életét - jelentették hétfőn hírügynökségek. Haitin helyi idő szerint vasárnap vonultak utcára több ezren, hogy követeljék Jovenel Moise haiti elnök lemondását és tiltakozzanak a kormánykörökben tapasztalható korrupció és nepotizmus ellen.



Haiti kedvezményes áron vásárol Venezuelától olajat a PetroCaribe olajkereskedelmi szövetségen keresztül. A tiltakozók szerint több haiti tisztségviselő gazdagodott meg a PetroCaribe-on keresztül. A dpa német hírügynökség jelentése szerint legalább hat ember vesztette életét. A tüntetők a számot tizenegyre teszik, és hozzátették, hogy legalább 45 ember sebesült meg. A rendőrség három halottról számolt be.



A karibi szigetállamban nyár óta több tüntetés is volt már a PetroCaribe körüli vélt sumákolás miatt. 2016-ban és 2017-ben két szenátusi vizsgálat is indult csaknem 2 milliárd dollár hűtlen kezelésének gyanúja miatt, és a jelenlegi kormánypárt egy tucat magas rangú volt miniszterét azonosították a vonatkozó ügyletekben.



Jelentések azonban nem érkeztek arról, hogy eljárást indítottak volna ellenük. Az Afrikából elhurcolt rabszolgák leszármazottai lakta Haiti a világ egyik legszegényebb országa, a 2010-es, több mint 200 ezer ember életét kioltó és a gazdaságot megtépázó földrengésből a mai napig nem tudott kilábalni, miközben politikai válság, rossz biztonsági helyzet és éhínség sújtja.



Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) november eleji jelentése szerint Haiti lakosságának csaknem fele, szám szerint 5 millió ember alultáplált.