Halálos áldozatai is van az olasz földrengésnek

Az 1200 méteres magasságban található Rigopiano nevű hegyi szállót, az abruzzói Pescara közeli Farindola kistelepülésen, a sítalpon érkezett mentőegységek csak csütörtök hajnalban tudták elérni. Két férfira élve találtak rá, a szálloda előtt leparkolt autóban vészelték át az éjszakát. A hotelban több mint húsz személy tartózkodott, amikor - valószínűleg a földmozgások miatt - a hegyekből lezúdult hótenger betemette. Az épület egyik része leomlott, másik részét többméteres hó fedi be.



A mentők bejutottak az épületbe, túlélőket keresnek, mivel szerdán a szállodából több segítségkérő sms-üzenetet küldtek. Az első információk szerint halottak és sérültek is vannak.



Közvetlenül a földrengésben az abruzzói Teramo térségében egy 87 éves férfi veszítette életét, miután istállója ráomlott. A szintén abruzzói l'Aquila közelében egy 70 éves férfi eltűnt: a földrengéskor kiszaladt a házából a hóba, és azóta nem találják.



A kárfelmérés akadozik a rendkívüli időjárási körülmények miatt. A földrengés sújtotta övezetben több mint hetven év óta nem esett ennyi hó. A legnagyobb hó Abruzzo tartományban és az umbriai Perugia környékén van, ahol három nap sűrű havazás után több városban és településen a házakból sem tudnak kilépni. A hókotrók és az olasz fegyveres erők gépei is nehezen tudják megközelíteni a térséget, ahol továbbra is 100 ezer háztartás van áram nélkül.



A lakosság az éjszakát a hóban konténerekben és lakókocsikban töltötte. A helyieken elkeseredettség lett úrrá, a földrengés sújtotta városok polgármestereinek nyilatkozatai szerint úgy érzik, teljesen magukra hagyták őket.



A havazásban járhatatlan utak miatt több állattenyészet elszigetelődött, több istálló összeomlott a hó súlya alatt, máshol az állatok megfagytak.



Olaszország középső részét három közepes erejű földrengés rázta meg szerda délelőtt. A földmozgás Lazio, Marche és Abruzzo régiók határán történt. A körzetben tavaly augusztusban és októberben is voltak földrengések, amelyek Lazio, de kiváltképpen Marche tartományban súlyos károkat okoztak.



Szerdán a délelőtti földmozgásokat később egy 5,1-es erősségű utórengés követte.