Halálos áldozata van egy spanyol illegális pirotechnikai raktárban történt robbanásnak

A robbanás olyan nagy erejű volt, hogy megrongálta a környező házakat, és még több kilométeres távolságban is károkat okozott.



A detonációt távolabbi településeken is érezni lehetett.



Enrique Cabaleiro, Tui korábbi polgármestere a La Voz de Galicia című napilapnak elmondta: a felrobbant családi ház egy olyan pirotechnikai cég tulajdonosának rokonaié, amelyet ő maga záratott be évekkel ezelőtt. Minden jel arra mutat, hogy az épületben illegálisan raktároztak pirotechnikai eszközöket - tette hozzá.



A hatóságok tájékoztatása szerint a sérültek között gyerekek is vannak.