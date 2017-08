Halálos áldozata is van a Harvey hurrikánnak

Viharos esőzéseket okozott szombaton a Texasra lecsapó, 50 éve legsúlyosabb szélvihar, árvizekkel fenyegetve az egész szövetségi államban. A katasztrófának egy halálos áldozata is van.Rockport város polgármestere, Charles J. Wax szombati sajtótájékoztatóján közölte, hogy egy ember meghalt, mert kigyulladt a háza. A holttestet a szélvihar csitulása után találták meg. Wax nem közölt az áldozatról további részleteket.Korábban Greg Abbott texasi kormányzó még arról számolt be, hogy a katasztrófa nem követelt emberéletet. A kormányzó elmondta, 1800 katonát mozgósítanak, hogy segédkezzenek a romok eltakarításában, másik ezer ember pedig a kutatásban-mentésben.A Harvey helyi idő szerint péntek este 10 óra után ért partot négyes erősséggel Rockportnál, Corpus Christi városától északkeletre, óránkénti 240-250 kilométeres sebességű széllel és özönvízszerű esőzésekkel. Sokan Texas belső vidékein kerestek menedéket a trópusi vihar elől. A hurrikán szombaton egyes erősségű szélviharrá gyengült, de a kiadós esőzés az előrejelzések szerint még napokig eltarthat, az csapadékmennyiség Texasban helyenként várhatóan eléri a 102 centimétert, azaz egy méter mély víztömeg zúdul egyes területekre.Negyedmillió fogyasztónál szünetel az áramszolgáltatás. A Harvey számos házat és kereskedelmi épületet romba döntött, a szél háztetőket tépett le és ablakokat zúzott be. Az utcákon állt a víz, kidöntött villanypóznák és törmelék borította az úttestet.Egy gimnázium, egy szálloda, egy idősotthon és más épületek szerkezeti károkat szenvedtek. Néhányban közülük menedékhelyet rendeztek be.A mintegy 320 ezer lakosú Corpus Christi város utcái szombaton kiürültek. A városi hatóságok kérték a lakosokat, korlátozzák a vécék és vízcsapok használatát, mert az áramszünet miatt a szennyvíztisztítóSzombat reggel a Harvey központja Houstontól mintegy 240 kilométerre nyugatra-délnyugatra volt, és óránkénti 4 kilométeres sebességgel haladt előre. Houston az Egyesült Államok negyedik legnépesebb városa, hatmillió lakosa van, akiket szintén érinthet a vihar. A lakosokat automata telefonhívásokkal figyelmeztették a közelgő veszélyre: a hatóságok szerint akár 60 centiméter esőt is kaphat a következő napokban a nagyváros.Donald Trump amerikai elnök péntek este az érkező hurrikán miatt katasztrófa sújtotta területnek nyilvánította a texasi partvidéket.Erejét vesztette az egyesült államokbeli Texasra lecsapó Harvey hurrikán, amelynek erősségét az öt fokozatú skálán a korábbi négyesről előbb hármasra, majd egyesre minősítette a szombaton országos hurrikánközpont.A hatóság szerint várhatóan tovább csökken az állam délkeleti része felé haladó trópusi vihar ereje, bár a széllökések így is elérhetik majd az óránkénti 140 kilométeres sebességet. A Harvey emellett máris közel 230 milliméter csapadékot zúdított a dél-texasi Victoria városra.A nagy mennyiségű csapadék következtében a texasi partvidék vizein akár négyméteres szintemelkedést is várható a jövő hét közepéig. Gregg Abbott, Texas kormányzója már péntek délután figyelmeztetett arra, hogy nagy katasztrófa várható."Tudjuk, hogy emberek milliói érzik meg ennek az óriási viharnak a hatásait és következményeit. A legfőbb cél most az, hogy ne veszítsünk életet, ez legyen a legfontosabb, a ház és a vagyon csak másodlagos" - fogalmazott a kormányzó.Dennis Feltgen, az Országos Hurrikánközpont szóvivője hangsúlyozta: reméli, hogy mindenki megfogadta a figyelmeztetéseket és időben elhagyta a veszélyeztetett területeket. Corpus Christiben az egyik helyi tisztségviselő arra kérte az otthon maradókat, hogy a karjukra rögzítsék a nevüket és társadalombiztosítási számukat, hogy azonosíthassák őket, ha valami történne velük.A meleg Mexikói-öböltől felerősödött hurrikán nagyon gyorsan haladt és lett egyre erősebb: 56 óra alatt alakult névtelen trópusi viharból erős hurrikánná. A tenger hullámait 4-6 méteresre korbácsolta, és rendkívül heves esőzést hozott. Meteorológusok és tudósok arra figyelmeztetnek, hogy a pusztító vihar 160-170 kilométernyi mélységben elérheti a kontinens belsejét is és legalább négy-öt napig tombol majd.Felkészültek a viharra Alabamában és Florida nyugati partvidékén is, valamint a louisianai New Orleansban, amelyet már péntek este elért a heves esőzés.A Mexikói-öböl partján fekvő hét texasi megyében szükségállapotot és kötelező kiürítést rendeltek el. A vihar előtt azonban Abbott kormányzó és Sylvester Turner, Houston polgármestere egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tett. Abbott felszólított mindenkit, hogy hagyja el a partvidéket és iparkodjon az állam belső területei felé. Turner viszont azt tanácsolta honfitársainak, hogy maradjanak otthon és zárkózzanak be. Dallasban és a szomszédos Louisiana állambeli Baton Rouge-ban speciális orvosi egységek várnak arra, hogy szükség esetén segítsenek.Az Egyesült Államokban a legerősebb hurrikán legutóbb 2005-bn pusztított: a Katrina hurrikán 5-ös erősségű volt, letarolta a louisianai partokat és New Orleans városát. Louisianában és Mississippiben mintegy 1800 ember vesztette életét és voltak halálos áldozatai Alabama, Florida és Georgia államokban is. A Katrinát az amerikai történelem eddigi "legdrágább" hurrikánjaként jegyezték fel: 108 milliárd dolláros anyagi kárt okozott. Pusztító erejű volt a 2009-ben, szintén a Mexikói-öböl partvidékét sújtó Ike, 2012-ben pedig a New Jersey-i partoknál tomboló Sandy hurrikán.