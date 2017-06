Halálos áldozata is van a görögországi földrengésnek

Erős, 6,3 fokozatú földrengés volt hétfő délután az Égei-tenger térségében. Eddig egy halálos áldozatról és legalább tizenkét sérültről érkezett jelentés, miközben a földmozgás Leszbosz szigetén pánikot és károkat is okozott.Az ANA-MPA görög hírügynökség szerint egy nő holttestét húzták ki tűzoltók összedőlt házának romjai alól Leszboszon egy faluban. Ugyanezen a szigeten tizenkét sérültje is van az elemi csapásnak.A rengést Izmir török tartománytól Athénig, a görög fővárosig érezni lehetett - számoltak be a lakosok.A hipocentrum Izmir várostól 84 kilométerre nyugatra volt - közölte az Euromediterrán Szeizmológiai Központ (EMSC).A görög állami televízió szerint Leszboszon, Plomari városában épületek rongálódtak meg, és a lakosok pánikszerűen menekültek házaikból. Az utcára rohantak sokan Izmirben is. A törökországi Kandilli megfigyelőállomás szerint erős utórengések várhatóak.Törökország nyugati részében egy geológiai törésvonal miatt szinte naponta vannak kisebb földmozgások. 1999-ben egy nagy rengésben húszezren vesztették életüket az ország északnyugati részén.