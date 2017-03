Halálbüntetés visszaállítását kezdeményezték az EU-ban

Egy litván parlamenti képviselő hétfőn azzal a javaslattal fordult az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökéhez, Jean-Claude Junckerhez és Donald Tuskhoz, hogy illesszék vissza a halálbüntetést az Európai Unió jogrendszerébe.



"Mivel a halálbüntetésról való lemondás az európa tanácsi és európai uniós tagság feltétele, ezért annak visszaállítása is csak európai szinten lehetséges" - mutatott rá levelében Remigijus Zemaitaitis. Véleménye szerint ezt a büntetést kilátásba kell helyezni, mert komoly visszatartó ereje van.



"Jelenleg a közbiztonságot és a demokráciát nemcsak a bűnözés, hanem a terrorizmus is fenyegeti" - írta Zemaitaitis. A parlamenti képviselő szerint a közvélemény is hajlik az ilyen jellegű büntetés szükségességének elismerésére.



"Szükség van minden országban azoknak az embereknek az összefogására, akik az alapvető emberi jogokat és nem a bűnözők jogait akarják védelmezni" - zárta levelét a képviselő.