Ha csak egy kulturális hírt olvas el ma, ez legyen az!

A Norvég Nemzeti Könyvtár digitalizálja a nigériai irodalmat egy olyan példa nélkül álló konstrukció keretében, amely a felek reményei szerint mintaként szolgál más országok számára is, és segít létrehozni egy "önálló afrikai digitális könyvtárat".



Az észak-európai és a nyugat-afrikai ország nemzeti könyvtára június 10-én Abujában írja alá a megállapodást, amely alapján kezdetnek Nigéria haussza, igbó és joruba nyelvű irodalmát teszik elektronikusan elérhetővé. A költségeket közösen fedezik, a nigériai fél az irodalmi művek begyűjtését, a norvég könyvtár a digitalizációt, míg a nigériai könyvek Norvégiába szállítását a nigériai norvég nagykövetség vállalja magára - közölte Aslak Sira Myhre, a Norvég Nemzeti Könyvtár igazgatója.



Az igazgató hétfői közleménye hangsúlyozza, hogy a norvég könyvtár nem valamiféle fejlesztési segélyt kíván nyújtani, hanem egy kölcsönösen előnyös projektről van szó, amelyből a Norvég Nemzeti Könyvtár haszna az, hogy bővítheti idegen nyelvű irodalmát.



A nigériai irodalmi műveket az Északi sarkkör városának is nevezett Mo i Rana norvég településen, egy speciális intézetben digitalizálják.



A Norvég Nemzeti Könyvtár élen jár az irodalmi örökség digitalizálásában, 2014-ben bejelentette, hogy addigra elektronikusan is feldolgozták a 2001 előtti norvég irodalom csaknem egészét és egy, a szerzői jogok tulajdonosaival nyélbe ütött sajátos ügylet keretében interneten is elérhetővé tette a műveket. A teljes norvég irodalom digitalizálását idén tervezik befejezni.