Gyümölcsterrorizmus: almában is találtak tűt egy ausztrál szupermarketben

Tűt találtak egy sydneyi szupermarketben vásárolt almában, és miután az elmúlt napokban Queensland államban eperben is többször találtak tűket, a kerekedő botrány miatt máris komoly bajba került az ausztrál gyümölcstermelő ágazat.



A Seven Network kereskedelmi tévécsatorna keddi híradása szerint az almába szúrt tűre egy édesanya bukkant rá, amikor gyerekének felszeletelte a gyümölcsöt. Sokkolta a látvány, mivel hallott a hírekben a queenslandi esetekről.



A bizarrnak tűnő botrány, amelyet Ausztráliában már "gyümölcsterrorizmusként" emlegetnek, a minap robbant ki annak nyomán, hogy egy férfit hasi fájdalmakkal kórházba vittek, miután lenyelt egy olyan epret, melyet egy queenslandi szupermarketben vásárolt, és melybe valaki tűt szúrt. Azóta többen posztoltak képeket a közösségi médiában olyan eprekről, amelyekbe ugyancsak tűt szúrtak.



A hatóságok és a termelők egyelőre hiába keresik a választ a történtekre, jóllehet Queensland 100 ezer ausztrál dolláros (körülbelül 20 millió forintos) nyomravezetői díjat is felajánlott.



A rendőrség szerint az elkövető célja egyértelműen az, hogy sérülést okozzon.



A queenslandi epertermelők szövetsége azt gyanítja, hogy egy sértődött eperipari dolgozó lehet a tettes.



Azóta azonban már minden ausztráliai államból érkeztek hasonló jelentések, táplálva azt a félelmet, hogy az epres támadónak utánzói akadtak. A queenslandi rendőrség például már egy szupermarketben vásárolt banánban is talált tűt.



Queenslandban a hatóságok felhívták a fogyasztók figyelmét a rájuk leselkedő veszélyre, és miközben a termelők kreatív megoldásokat keresnek a problémára - például fémdetektorokkal vizsgálnák át a polcokra került gyümölcsöt -, sokuk áruja máris veszendőbe ment, miután egyes országok - köztük Új-Zéland is - leállította az ausztrál eperimportot.



Egyedül Queenslandben az epertermelés mintegy 160 millió dolláros üzlet, a szabotázs nyomán felére zuhantak a felvásárlói árak az eperszezon tetőpontján.



(Lead-képünk illusztráció - a szerk.)