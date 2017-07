Gyorsan terjedő bozóttüzek pusztítanak Kaliforniában

Az északon fekvő főváros, Sacramento és a déli Santa Maria környékén is vannak tűzesetek. Több száz házat kiürítettek, az ott élőket evakuálták más városokba.



Lángolnak az erdők és a házak Santa Barbara környékén is, folyik a veszélybe kerültek mentése, az egyik országutat le kellett zárni, helikopterrel próbálják menteni az embereket.



Kaliforniában - és általában az Egyesült Államok délnyugati vidékein - rekordhőség tombol. Los Angeles belvárosában 38 Celsius-fokot mértek, ez több, mint az 1886-ban mért eddigi legmagasabb hőmérséklet. Palm Springsben a hétvégén 50 Celsius-fok volt, a Kalifornia és Nevada határán fekvő Halál-völgye nemzeti parkban pedig 54 fokig emelkedett a hőmérő higanyszála. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy Dél-Kalifornia belső, a tengerparttól távolabb eső vidékein a napokban 43-45 Celsius-fok feletti hőség várható.



Brutális a hőség Arizona szövetségi államban is, ahol a fővárosból, Phoenixből 48 fokot jelentettek.



Közben két másik szövetségi államban, Coloradóban és Montanában sikerült megfékezni az erdőtüzeket.