Gyomirtótól lett rákos egy kertész

A kaliforniai legfelső bíróság döntése szerint jelentősen kisebb, 78 millió dollár kártérítést kell fizetnie a Bayer cég tulajdonában lévő Monsanto vállalatnak annak a kertésznek, aki állítólag a vegyipari óriás glifozát tartalmú gyomirtójának használata miatt szenved rákbetegségben. Az illetékes bíróság augusztusban csaknem 290 millió dolláros kártérítés ítélt meg az áldozatnak, miután az esküdtszék felelősnek mondta ki a vállalatot abban, hogy nem tájékoztatta vásárlóit a szer használatának lehetséges következményeiről, holott tudott rákkeltő hatásáról.



A per a maga nemében az első volt, mert először mondta ki bíróság, hogy a glifozátot tartalmazó gyomirtó rákkeltő, és először nyert pert ez ügyben az egyik áldozat. A kaliforniai legfelső bíróság októberben felülvizsgálata az alsóbb bíróság döntését, és megerősítette a Monsanto felelősségét, de a kártérítés összegét csökkentette, hogy ne ütközzön a vonatkozó kaliforniai és szövetségi törvényekkel.



A Bayer cég tagadja, hogy a glifozát tartalmú gyomirtó rákot okozna, és fellebbezni fog a döntés ellen, mondván tudományos bizonyítékok, amelyeket a perben is bemutattak, nem támasztják alá az esküdtszék és a bíróság döntését. Az Egyesült Államokban 8700-an adtak be keresetet a Monsanto ellen a glifozát állítólagos rákkeltő hatása miatt. A 46 éves, kétgyermekes DeWayne Johnson limfómában (a nyirokrendszer rosszindulatú megbetegedésében) szenved, és a betegséget szerinte a Monsanto gyomirtói okozták.



Johnson kertészként dolgozik egy San Francisco környéki tankerületben, és 2012 óta glifozátot tartalmazó szerrel permetezte az általa gondozott iskolák kertjeit, valamint a körülöttük lévő parkokat. 2014-ben diagnosztizáltak nála limfómát, 2016-ban perelte be a Monsantót, mert az nem adott tájékoztatást a gyomirtók kártékony hatásairól. Johnson dönthet arról, hogy elfogadja-e a csökkentett kártérítést vagy új pert kezdeményez. Ügyvédjei közölték, hogy a Bayer fellebbezésének tárgyalásán fogják kifogásolnia a kártérítés összegének nagyságát.



