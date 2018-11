Gyilkosság, nemi erőszak - tarthatatlan migránshelyzet a határon

Az M1 riportere a helyi rendőrség szóvivőjét kérdezte a kialakult feszült helyzetről, a lakosságot ért inzultusokról és a bosnyák szervek intézkedéseiről –A Velika Kladusa városához tartozó kantonban a helyzet – amióta sikerült megakadályozni az újabb migránsok beözönlését – stabilizálódott. A legfrissebb adatok szerint az illegális bevándorlás kezdeti hulláma óta 11 500 bevándorló érkezett erre a területre. Legtöbben Bihácson és Velika Kladusán vannak. Ezek természetesen nem pontos számok, mert illegálisan érkeztek az országba, és illegálisan is távoznak. Csak becsléseik vannak a bosnyák hatóságoknak.Rosszabbodott a térség biztonságaAugusztusban és szeptemberben ellenőrizhetetlen számú migráns érkezett. Csak júniusig ötezren érkeztek, majd utána havonta ugyanennyien. Mivel rosszabbodott a térség biztonságpolitikai helyzete, a helyi hatóságok nem engedélyezték további migránsok beengedését. A helyi rendőrség az államtól nem sok segítséget kap. Kladusán a vállalkozók ajánlottak fel szállást a horvát határnál fennrekedt bevándorlóknak. Az az elképzelés, hogy az ideiglenes szállás mellett Szarajevóban lesz majd egy nagyobb központ kiépítve.A hétfőn összehívott válságstáb határozatot fogadott el, miszerint két héten belül ki kell üríteni a helyi gyárcsarnokot, ahol a migránsokat elhelyezték. Volt egy október 23-án hozott határozat is, ám ennek ellenére minden nap újabb migránsok érkeznek. A helyi hatóságok nem tudják feltartóztatni őket, de próbálkoznak, mert a város sem szállást, sem ellátást nem tud már biztosítani senkinek, ezért megakadályoznák a térségbe való beszivárgást.Egyre súlyosabb bűncselekményeket követnek elNagyon sok lakossági bejelentés érkezett: bicikli- és bolti lopásokról, betörésekről, és komolyabb bűncselekményekről is. Több mint háromszáz ilyen esetet regisztráltak a helyi hatóságok. Hatvan komolyabb esetben már intézkedtek: emberölés, emberölési kísérlet, nemi erőszak és annak kísérlete, súlyos testi sértés – mind az ott tartózkodó migránsok követték el.Kladusán nehezen tudják megvédeni a lakosságot a migránsoktól, akiktől egyre jobban tartanak a helyiek. Fogy a lakosság türelme, elkeseredettek.Fokozott ellenőrzést kérnek a helyiekBihácson a közelmúltban tüntetések is voltak, ahol azt kérték a rendőrségtől, hogy ellenőrizze a migránsok mozgását, ne mászkálhassanak a városban. A befogadóhelyeken központokat kell felállítani, hogy ellenőrizhető legyen minden bevándorló kiléte és mozgása.Ha hivatalosan is megerősítik, hogy léteznek az ENSZ menekültügyi szervezete által kiadott névtelen bankkártyák, amelyeket látni véltek az illegális bevándorlóknál, akkor a bosnyák hatóságok ki fogják vizsgálni, milyen módon, kik által és mi célból használhatják a migránsok ezeket a támogatásokat.