Gyerekpornóhonlapot kapcsolt le a berlini rendőrség

A hivatalos tájékoztatás szerint az úgynevezett darkneten működő, vagyis csak külön erre a célra szolgáló programmal elérhető, a többi internetező számára láthatatlan honlapnak 87 ezer tagja volt. A szövetségi bűnügyi rendőrség arról számolt be, hogy az Elysium nevű portálon a gyermekekről készült pornográf tartalmak terjesztése mellett a pedofiloknak arra is lehetőségük volt, hogy gyerekek megrontását, bántalmazását megszervezzék. Az oldal tavaly év vége óta működött.



Az oldalt a rendőrség gyanúja szerint egy 39 éves férfi üzemeltette Hessében, akit még júniusban vettek őrizetbe, a lakását átkutatták, és a szervert lefoglalták. A férfi kilétét a rendőrség nem hozta nyilvánosságra. Tudatták azt is, hogy főleg Németországban és Ausztriában további letartóztatások is történtek az ügyben, de nem közölték, hogy hány ember került rendőrkézre.