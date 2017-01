Gyerekeket szállító busz balesetezett Olaszországban: Videón a lángoló busz, hős tanár mentette a diákokat

Mindeközben az olasz Repubblicában megszólaló szemtanúk arról számoltak be, hogy az egyik kísérő tanár többször visszament a lángoló roncsba, ahonnan életét kockáztatva mentette ki a bajba jutott diákokat. A hírek szerint a hős tanár a hátán szenvedett égési sérüléseket.

Az olasz internetes lapban megjelentekből közben az is kiderült, hogy a helyszínen először más autók utasai segítettek, akik közül sokakat sokkoltak a baleset részletei. Takarókkal, ruhákkal igyekeztek segíteni a buszból menekülőkön.

Győrfi Pál, aki szintén tagja a Veronába tartó mentési csoportnak hozzátette: Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár utasítása szerint a helyszínen, Veronában és Budapesten is felállítanak egy mentésirányítási központot. A budapesti központ feladata az lesz, hogy megszervezze a hazahozott sérültek kórházi elhelyezését.

Az számára is rejtély, miért vezette - az egyik olasz hírügynökség értesülése szerint - a járművet francia sofőr, mivel Magyarországról két magyar sofőrrel indult a túra - mondta.

Iskolaigazgató: a diákok mellett volt tanulók, tanárok és egy család is volt a buszon

Az olasz állami RAI rádió közlése szerint egy szlovén kamionsofőr, aki a busz mögött haladt, valamilyen problémát látott a busz egyik kerekénél, és próbálta jelezni a sofőrnek, aki azonban nem tudott elég gyorsan reagálni. A szlovén sofőr a baleset helyszínén segített a mentésben is.

A veronai rendőrparancsnok azt is elmondta, hogy ismereteik szerint más jármű nem volt érintett a balesetben, és egyelőre vizsgálják, hogy az autóbusz miért szaladt le az útpályáról.

- Olaszország miniszterelnöke a részvétét nyilvánította. A magyar köztársasági elnököt és miniszterelnököt is tájékoztattuk, a hazatérés minden költségét a kormány állja. A túlélők és sérültek, illetve családjukról gondoskodik a kormány, és ugyanígy tesz a halottak hazaszállítása kapcsán is - mondta Szijjártó.

- Egy budapesti gimnázium szokásos éves sítáborából hazatartó autóbusz szenvedett balesetet, egyelőre ellentétesek az információk, hogy hányan utaztak a buszon. Éjfél előtt néhány perccel Verona közelében történt a baleset, a sofőr elvesztette az uralmát a jármű felett, a szalagkorlátnak ütközött, majd felüljáró pillérjének. Tűz ütött ki, amely rendkívül gyorsan terjedt, fullasztó füst terítette be a buszt - mondta Sziijártó Péter külgazdasági ügyekért felelős miniszter. - Nem tudjuk, hogy mi okozta a tragédiát, de féknyomot nem találtak a helyszínelők. 54 utas és két sofőr utazott volna eredetileg a buszon, de a főkonzul elmondása alapján azonban többen tartózkodtak a busz.

11:29

Akik a busz elejében ültek, azoknak esélyük sem volt



A Facebookon egy kommentelő azt állítja, hogy testvére túlélője volt az esetnek, amelyben azoknak esélye sem volt, akik a busz elején utaztak. Ők nem menekülhettek a pillanatok alatt lángba borult buszból, míg a hátul utazóknak volt esélye kiugrani az ablakon.

- Sajnos sokkal több információval nem tudok szolgálni. Nem sokat tudtam beszélni testvéremmel, egy másik fiú telefonjáról írt nekem, hogy azonnal hívjam fel és szóljak édesapánknak. Ez hajnali 1:14-kor volt. Azt mondta, hogy Veronában vannak, a rendőrségen, se cipője, se telefonja, se kabátja, semmi. A nadrágja kiszakadt, a pólója véres, de az is csak mástól, ő pár karcolással megúszta, nem úgy , mint két jó barátja, akiket kórházba szállítottak. Azt még a barátnője anyukája mondta, hogy a sofőr elaludt, ez sem tudom, hogy igaz-e. Ami biztos, hogy a busz eleje kigyulladt, az ablakon ugrottak ki, ez után felrobbant az egész. A rendőrségen kaptak enni, inni, takarót. Most pedig az Ibis hotelben tartózkodnak, 12-ejüket vitték át oda. Ezt már apukámtól tudom, akik most értek oda - mondta a Borsnak az egyik túlélő testvére.