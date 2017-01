Gyerekeket szállító busz balesetezett Olaszországban: Videón a lángoló busz, 16 áldozat

11:29

Akik a busz elejében ültek, azoknak esélyük sem volt



A Facebookon egy kommentelő azt állítja, hogy testvére túlélője volt az esetnek, amelyben azoknak esélye sem volt, akik a busz elején utaztak. Ők nem menekülhettek a pillanatok alatt lángba borult buszból, míg a hátul utazóknak volt esélye kiugrani az ablakon.

- Sajnos sokkal több információval nem tudok szolgálni. Nem sokat tudtam beszélni testvéremmel, egy másik fiú telefonjáról írt nekem, hogy azonnal hívjam fel és szóljak édesapánknak. Ez hajnali 1:14-kor volt. Azt mondta, hogy Veronában vannak, a rendőrségen, se cipője, se telefonja, se kabátja, semmi. A nadrágja kiszakadt, a pólója véres, de az is csak mástól, ő pár karcolással megúszta, nem úgy , mint két jó barátja, akiket kórházba szállítottak. Azt még a barátnője anyukája mondta, hogy a sofőr elaludt, ez sem tudom, hogy igaz-e. Ami biztos, hogy a busz eleje kigyulladt, az ablakon ugrottak ki, ez után felrobbant az egész. A rendőrségen kaptak enni, inni, takarót. Most pedig az Ibis hotelben tartózkodnak, 12-ejüket vitték át oda. Ezt már apukámtól tudom, akik most értek oda - mondta a Borsnak az egyik túlélő testvére.