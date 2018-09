Gyász! Szívrohamban meghalt az 59 éves világhírű zenész

Meghalt Rachid Taha algériai származású francia zenész, aki a nyolcvanas évektől kezdve megkerülhetetlen, fontos alakja volt a francia rock- és világzenei életnek. Rachid Taha 59 éves volt - közölte a France 24 a honlapján.Az algériai rai zenét forradalmasító zenész, énekes szerdára virradó éjszaka hunyt el szívrohamban - tudatta családja.Rachid Taha 1958-ban született Algériában. Tízéves korában költözött szüleivel Franciaországba, ahol egy Lyon környéki bevándorlók által lakott közösségben nőtt fel. Tizenhét évesen napközben egy hűtőtelepen dolgozott, éjszakánként azonban egy klubban mint dj pörgette az arab zenéket, a rapet, a salsát és a funkot. A hetvenes évek végén egy másik helyen már olyan zeneszámokat készített, amelyekben az arab popzenét a Led Zeppelinnel, Bo Diddleyvel és a Kraftwerkkel vegyítette.1981-ben az egyik alapítója volt a Carte de Séjour elnevezésű formációnak, amely négy albumot készített, és elsősorban azzal lett híres, hogy átdolgozta Charles Trénet klasszikus dalát, a Douce France-t.A nyolcvanas évek végén Párizsba költözött és szólóelőadóként összesen tizenöt albumot jelentetett meg. Zenéjében ott volt a punk, a rock, de a maghrebi arab zene is, amit a Clash együttes Rock the Casbah című dalának átértelmezése is jól mutat. Markáns politikai aktivistaként is jelen volt a francia közéletben, a Bush-adminisztrációt is keményen bírálta.Ötször is fellépett a Sziget fesztiválon, 1999-ben, 2004-ben, 2007-ben, 2013-ban és 2016-ban; 2010-ben a Babel Sound and Spices elnevezésű fesztiválon adott koncertet Budapesten.