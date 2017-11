Gyász! Meghalt az egykori tinisztár

Meghalt 67 éves korában David Cassidy amerikai színész, énekes, a hetvenes évek tinédzsersztárja - írta a The Hollywood Reporter online kiadása.



Cassidy kedden hunyt el szerettei körében, a floridai Fort Lauderdale egyik kórházában - közölte a lappal szóvivője, JoAnn Geffen.



A sztárt néhány nappal korábban súlyos állapotban vitték a kórházba, több szervének működése leállt.



Februárban bejelentette, hogy demenciában szenved, ezért nem ad több koncertet, egészségére koncentrál és "élvezi az életet". A bejelentés azután történt, hogy a kaliforniai Agoura Hillsben, búcsúturnéjának egy koncertje közben elfelejtette dalai szövegét, botladozott, majdnem elesett.



Az 1950-ben született Cassidy az 1970-től 1974-ig futó, The Partridge Family című tévésorozat lányos arcú főszereplőjeként lett a tizenéves lányok kedvence. A széria egy kertvárosi családról szólt, Partrigde-ék az özvegy édesanya vezetésével családi zenekarban játszottak. Az öt gyerek egyike volt Keith, az énekes-gitáros. Az egyes epizódok arról szóltak, hogy a család új dalt komponált. Cassidy valóban énekelt és gitározott, az anyát játszó Shirley Jones - a való életben Cassidy nevelőanyja - adta a háttérvokált, a többi szereplő azonban csak tátogott és eljátszotta, hogy zenél. A családi zenekar első kislemeze, az I Think I Love You a slágerlisták élére tört, több mint ötmilliót adtak el belőle. A The Partrigde Family nyolc albumot jelentetett meg.



Cassidy később öt szólóalbumot is kiadott, teltházas szólókoncerteken lépett fel egészen az 1990-es évekig, lemezeiből több mint 30 millió fogyott el.



Számos családi tévésorozatban szerepelt, egyszer Emmy-díjra is jelölték. Játszott főszerepet a Broadwayn és fellépett a londoni West Enden is. Miután a The Partridge Familyben hirtelen népszerű lett, élethosszig küzdött az alkohollal és a drogokkal, többször járt elvonón, ittas vezetésért le is tartóztatták.