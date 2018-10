Gyász! Meghalt a világhírű sláger ihletője

Texasban elhunyt Peggy Sue, Buddy Holly azonos című slágerének ihletője - derül ki a család keddi tájékoztatásából.Peggy Sue Gerron Rackham még hétfőn hunyt el 78 éves korában a texasi Lubbock egyik kórházában. A Peggy Sue Buddy Holly 1958-ban született egyik nagy slágere volt. Peggy Sue nem a rocklegenda barátnője volt, hanem a The Crickets nevű rock and roll csapata dobosának, Jerry Allisonnak a felesége. Holly a dalt eredetileg az unokahúgának, Cindy Lou-nak ajánlotta volna, de Allison megkérte őt, hogy - mivel szeretett volna imponálni a feleségének - Peggy Sue-ról szóljon a dal.A sláger születésének történetét maga Peggy Sue Gerron írta meg 2008-ban megjelent önéletrajzában. A Mi is történt Peggy Sue-val: Buddy Holly Peggy Sue-jának memoárja című könyvet a nóta megszületésének ötvenedik évfordulójára időzítette. Egykori naplójának feljegyzései és barátok emlékezései nyomán elevenítette fel a lubbocki születésű Buddy Holly életét és munkásságát. "Nagyon, nagyon jó barátom volt, a valaha volt legjobb barátom" - írta akkor Peggy Sue Hollyról, akit gimnazista korában ismert meg.Buddy Holly 1959 februárjában halt meg, amikor egy iowai koncert után lezuhant a repülőgépe. A gépen volt - és szintén életét vesztette - két másik sztár, Ritchie Valens és a Big Bopper néven ismert J.P. Richardson is.Buddy Hollyról egyébként 1978-ban - Gary Busey címszereplésével - életrajzi film készült, 1986-ban pedig Peggy Sue férjhez ment címmel Peggy Sue életéről mutattak be filmet, Kathleen Turner főszereplésével.