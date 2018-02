Gyász! Meghalt a világhírű írónő

Hetvennyolc éves korában meghalt Penny Vincenzi brit írónő, akinek számos regénye magyar nyelven is megjelent.



Kiadója, a Headline Books közlése szerint Vincenzi "békésen távozott el" vasárnap - írta a BBC News.



Az egykori divatújságíró első regénye az 1989-ben megjelent Old Sins volt, amelyet 16 másik könyv és két novelláskötet követett. Legutóbbi írása, az A Question of Trust 2017-ben jelent meg.



Családi titkokban és románcokban bővelkedő könyveiből, amelyekben rendszerint erős női karakterek kaptak szerepet, több mint hétmillió példány kelt el világszerte. Magyarul is megjelent legnagyobb sikerei közé tartozik a Boldog idők, a Botrányos szerelem és a Szépséges örökség.



"Soha még csak a leghalványabb fogalmam sincs arról, hogy mi fog következni" - mondta Vincenzi még 2014-ben a The Daily Telegraph című lapnak nyilatkozva, hozzátéve, hogy mindig csak egy alapgondolat születik meg a fejében, a szereplők pedig maguktól besétálnak a történetbe.



Az írónő magyarul megjelent további írásai közé tartozik a Bűnös örömök, a Váratlan szerencse, a Lázas évek, a Kettős árulás, a Fájdalmas titkok és a Teljesen más nő.