Gyász! Meghalt a soul királynője, Aretha Franklin

1942. március 25-én született Memphisben Aretha Louise Franklin néven. Zenei gyökereit a gospel jelentette, gyermekkorától énekelt nővéreivel lelkész apja templomi kórusában. Hamarosan szólistává lépett elő, tizennégy évesen megjelent első - vallásos dalokat tartalmazó - lemeze, apja együttesével turnézott, s barátságot kötött Mahalia Jacksonnal. Már ekkor felfigyelt rá a Motown kiadó, de apja megtiltotta, hogy szerződjön velük. Aretha tizennégy évesen, majd tizenhat évesen is anya lett, tizenkilenc évesen - az atyai tiltás ellenére - hozzáment egy menedzserhez, huszonöt évesen pedig már három fia volt.



A gospelről a világias popra váltott, 1960-ban az RCA kiadó orra elől szerződtette le a Columbia cég. A következő hat évben hat lemeze jelent meg, de csak egy kisebb slágere volt. Az élvonalba 1967-ben az I Never Loved a Man című dallal került (amelyen Eric Clapton gitározott), s ugyanebben az évben listavezető lett máig legismertebb száma, a Respect. A dal a polgárjogi mozgalom himnusza, a sikeres és önbizalomtól duzzadó, a soulzenét átalakító énekesnő a jogait követelő feketék jelképe lett, a meggyilkolt Martin Luther King temetésén is ő énekelt.



Aretha csillaga a soul mellett a popzenében is felragyogott. Ebben az időszakban alig volt olyan felvétele, amellyel legalább az első tíz közé ne került volna be, ilyen klasszikus a Natural Woman, a Chain of Fools, a Think, a Save Me. Repertoárján szerepeltek spirituálék és gospelek, rock- és popslágerek feldolgozásai a Beatlestől a Driftersig. Az 1972-es Amazing Grace azt jelezte, hogy visszatalál gyökereihez, a gospelkórussal felvett dupla album a mai napig az egyik legkelendőbb gospellemez, abban az évben Aretha énekelt a műfaj nagyasszonya, Mahalia Jackson búcsúztatásán.



A diszkóláz beköszönte után, a hetvenes évek közepén Franklin kissé háttérbe szorult, nemcsak azért, mert kitartott a műfaj klasszikus hangzása mellett, hanem azért is, mert busás gázsiért silányabb dalokat is felvállalt. Kivétel ezekben az években is akadt, például a Bridge Over Troubled Water vagy a Spanish Harlem csodaszép feldolgozása.



Karrierjén a Blues Brothers című kultfilm, amelyben két nagy slágerét énekelte el, lendített újra nagyot, a közönség visszafogadta szívébe. 1982-ben megjelent Jump To It című albuma ismét milliós példányszámban fogyott, a Freeway of Love listavezető lett, és újabb Grammy-díjat hozott számára, 1987-ben a George Michael társaságában előadott I Knew You Were Waiting (For Me) megismételte ugyanezt a sikert. Ugyancsak 1987-ben első nőként került be a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. A nyolcvanas években egy incidens után eluralkodott rajta a repüléstől való félelem, csak busszal indult koncertutakra, de a Sziklás-hegységen túlra már nem vágyott. Így azóta nem járt Európában, sőt csaknem húsz évig még a nyugati partra sem jutott el.



Aretha Franklin albumainak száma jóval túl volt a félszázon, ebből harmincnál több aranylemez. Elismeréseinek se szeri, se száma. Grammy-díjból tizennyolcat kapott, ennél többel kevés előadó dicsekedhet. Énekelt Jimmy Carter, Bill Clinton és Barack Obama elnöki beiktatásán, a híres Berklee College of Music és a Harvard Egyetem díszdoktora volt, megkapta a polgári személyeknek adható legmagasabb amerikai kitüntetést, az elnöki Szabadság-érdemérmet. Csupán a Billboard rhythm and blues listáján húsz dala volt első helyezett, s egyike annak a három előadónak (a másik kettő Madonna és Marvin Gaye), akik a Billboard tízes listájának minden helyén álltak kislemezükkel. 2008-ban a Rolling Stone magazin szavazásán a szakma és zenésztársai őt választották minden idők legnagyobb énekesének, megelőzve Ray Charlest és Elvis Presleyt.



Magánélete meglehetősen zaklatott volt. Kétszer ment férjhez, és mind a kétszer elvált, fontolgatott egy harmadik házasságot is élettársával, akivel három évtizede volt együtt, de ebből két eljegyzés után sem lett semmi. Alkoholizmusából kigyógyult, de a hosszú ideje súlyproblémákkal küszködő énekesnőn 2010-ben hasi műtétet hajtottak végre, felépülése után életmódot váltott, csaknem negyven kilótól szabadult meg. 2017 elején bejelentette visszavonulását a zene világától, hogy több időt tölthessen családjával. Novemberben lépett utoljára színpadra az Elton John által létrehozott AIDS-alapítvány 25. évfordulóján tartott New York-i gálán és még megjelent utolsó albuma Brand New Me címmel, melyen archív felvételek hallhatók.

