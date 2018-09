Gyász! Meghalt a legendás rockegyüttes egyik alapítója

Meghalt 76 éves korában Marty Balin énekes-gitáros, a hatvanas évek legendás rockegyüttese, a Jefferson Airplane egyik alapítója.Balin halálának hírét közép-európai idő szerint szombat hajnalban hozták nyilvánosságra. A zenész csütörtökön hunyt el, halálának oka egyelőre nem ismert.A Jefferson Airplane - a Grateful Deaddel és a Mamas and Papasszal együtt - a hatvanas évek végére kibontakozó hippimozgalom legfontosabb zenekarai voltak. Az együttes másik énekese, a két éve elhunyt Paul Kantner is folkzenész volt korábban, Jorma Kaukonen szólógitáros a bluest hozta magával. A jellegzetes Jefferson-hangot Grace Slick énekesnő adta meg.Lemezeik - a Takes Off, a Crown of Creation és a Surrealistic Pillow - nemcsak a nyugati part ifjúságának lett a kedvence. Koncerteztek, megjárták Woodstockot. Grace saját dalai - a Somebody To Love és a White Rabbit - a csúcsot jelentették az együttes történetében. A zenekar a 60-as és 70-es évek fordulóján kettévált. Kantner és Slick Jefferson Starshipnek keresztelte át a bandát, amelynek vonzereje egyre csökkent.