Gyanúsítottként hallgatják meg a Samsung Csoport vezetőjét

Gyanúsítottként hallgatja meg a Samsung vállalatcsoport vezetőjét az illetékes dél-koreai ügyészség a Pak Gun Hje államfő elleni korrupciós eljárásban - jelentették be szerdán hivatalosan.



Az ügyészi hivatal azt szeretné megtudni Li Dzse Jongtól, a konglomerátum megbízott vezetőjétől, aki egyúttal a Samsung Electronics alelnöke, hogy a csoport juttatott-e kenőpénzt az államfő hivatalos tisztség nélküli bizalmasának, a per középpontjában álló Csoj Szun Szilnak, hogy ezáltal üzleti előnyökre tegyen szert. Az egyik lehetséges előny, amelyhez legfőképpen Li Dzse Jong és családja juthatott kenőpénz által 2015-ben, hogy a kormány - pontosabban egy állami nyugdíjalap - úgy döntött, támogatja két Samsung-leányvállalat, a Samsung C and T és a Cheil Industries összeolvadását. Az állami nyugdíjalap a Samsung C and T legnagyobb részvényese. A kisebbségben lévő többi részvényes ellenezte a fúziót. Az összeolvadás révén Li Dzse Jong úgy tudta növelni befolyását a Samsung Electronicsban, hogy ne kelljen abban további részvényeket vásárolnia.



Az ügyészek várhatóan csütörtökön kezdik el kérdezni Li Dzse Jongot arról, hogy a Samsung Csoport miért utalt pénzt a Csoj Szun Szil által irányított két állami alapítványnak, és egyebek között miért vett drága lovakat Csoj lányának - közölte az ügyészi hivatal szóvivője.



A múlt hétfőn nyomozók már kihallgatták a Samsung két vezetőjét - köztük Li Dzse Jong mentorát -, egyelőre tanúként.



Li Dzse Jong már megjelent egy parlamenti közmeghallgatáson decemberben, és akkor azt vallotta, hogy nem tudott arról a döntésről, miszerint lovakat vegyen a cég Csoj Szun Szil lányának. Tagadta, hogy a Samsung bármilyen előnyhöz akart jutni az alapítványok támogatásával.



Li Dzse Jong 2014 óta vezeti a konglomerátumot, amikor apja, a cégalapító Li Kun Hi egy szívroham következtében alkalmatlanná vált a csoport irányítására.