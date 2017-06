Gyalogosokat gázolt el egy furgon Londonban, több halálos áldozata is van a támadásnak

A Scotland Yard vasárnap hajnalbana London hídon történt gázolást és a közeli piac, a Borough Market melletti késeléses támadást.A hídon szombat éjjel egy fehér furgon nagy sebességgelSzemtanúk beszámolója szerint a járműből ezutána közeli piac, a Borough Market környékén.A Scotland Yardés részletek nélkül közölte azt is, hogy a közeli Vauxhall városrészben is történt egy incidens.A rendőrségi tájékoztatás szerint. Szemtanúk arról számoltak be, hogy a rendőrök használtak fegyvert egy környékbeli étterem mellett.A Downing Street közölte, hogy Theresa May miniszterelnök folyamatos tájékoztatást kap a rendőrségtől.A Scotland Yard egyelőre csak annyit közölt, hogy "incidens" történt a hídon.A rendőrség közölte azt is, hogy egy másik "incidens" is történt a hídhoz közeli piac, a Borough Market környékén, és ott szintén fegyveres rendőrök tartózkodnak.Szemtanúk helyszíni beszámolói szerint egy fehér furgon felhajtott a híd déli járdájára, ahol öt-hat gyalogost elütött.A jármű állítólag elhajtott a helyszínről, egyes beszámolók szerint ugyanakkor a rendőrök egy férfit őrizetbe vettek.Ezeket az értesüléseket a rendőrség vasárnap hajnalig nem erősítette meg.A London Bridge környéke rendkívül népszerű, szombat esténként igen zsúfolt turistaközpont. A városrészben rengeteg étterem, pub és szórakozóhely működik. A híd közvetlen közelében emelkedik Nyugat-Európa legmagasabb felhőkarcolója, a több mint 300 méter magas Shard, amelyben szintén számos étterem és egy szálloda is van., majd kocsijából kiszállva, a parlament épületénél késsel megölt egy rendőrt.Annak a támadásnak a rendőrrel együtt öt halálos áldozata volt. A merénylőt a parlament fegyveres őrsége a helyszínen agyonlőtte., 22 embert, köztük hét gyermeket megölve.A manchesteri merénylet után néhány napra a legmagasabb, kritikus szintre emelték a nagy-britanniai terrorkészültségi fokozatot, de a riasztási szintet a múlt hétvégén ismét a korábbi, második legmagasabbra mérsékelték.