Gyalogosok közé hajtott egy autó New York-ban, egy ember meghalt

Tizenhárom ember sérült meg - írta a Twitteren a New York-i tűzoltóság. A New York-i rendőrség lezárta a területet.Egy. abeszámoló tanú szerint legalább 10 embert kezeltek a helyszínen.A gázoló jármű egy piros sedan volt, a CBS úgy tudja, a járművezetőt elfogták és bilincsben elvitték a rendőrök. Szemtanúk azt mondták, hogy az autós a forgalom szemben vezetett, és a járdán álló gyalogosokat ütötte el, aztán egy oszlopnak csapódott.A Times Square összes üzletét kiürítették, és elküldték az embereket a helyszínről.Egyes források szerint sokáig száguldott az autó, mielőtt nagy sebességgel a gyalogosok közé hajtott, majd nekicsapódott a korlátnak vagy oszlopnak. Kisebb tűz is keletkezett az autó motorterében - feltehetően az ütközés következtében.