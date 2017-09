Gyalog ment át Lengyelországból Ukrajnába a hontalanná vált volt odesszai kormányzó

Szaakasvili jelenleg hontalan, amióta néhány hónapja megfosztották ukrán állampolgárságától, amelyet 2015 májusában kapott, amikor Petro Porosenko ukrán elnök őt nevezte ki Odessza megye kormányzójává. Az ukrán állampolgárság elfogadásával a politikus lemondott korábbi grúziai állampolgárságáról, 2004 és 2013 között az ország elnöke volt.

Gyalog ment át a határon Lengyelországból Ukrajnába vasárnap este Miheil Szaakasvili az ukrán állampolgárságának elvesztésével hontalanná vált volt odesszai kormányzó és korábbi grúz elnök - számoltak be ukrán híradások.A TSZN ukrán hírtelevízió tudósítása szerint a Sehinyi lengyel-ukrán határátkelőhöz ukrán oldalról odavonult híveinek egy csoportja, akik "békésen átkísérték" Szaakasvilit és a küldöttségében lévő parlamenti képviselőket ukrán területre. A sajtóbeszámolók alapján Szaakasvilivel volt a jelenleg ellenzékben politizáló Julija Timosenko volt ukrán kormányfő is, aki még napközben elébe ment a volt kormányzónak Lengyelországba, hogy elkísérje őt Ukrajnába. Egy órával korábban még a NewsOne ukrán hírtelevízió élő helyszíni tudósítást adott arról, hogy az ukrán határőrök a belépéskor feltartóztatták Szaakasvilit, akit a lengyel határőrök még gond nélkül áteresztettek.Az ukrán határőrség korábban arra tett ígéretet, hogy elkobozzák Szaakasvilitől az ukrán útlevelét, ha azzal próbál meg belépni az ország területére, és visszafordítják, oda ahonnan jött, hogy "tisztázza jogi státusát". Végül mégis hagyták belépni az országba.Szaakasvili vasárnap hajnalban autóbusszal - nagyszámú újságíró kíséretében - indult el Varsóból Ukrajna felé. Útközben csatlakozott a vele utazókhoz Timosenko. A csoport átszállt a buszról egy InterCity vonatra, amelyet viszont az ukrán állami vasúti társaság még lengyel területen megállíttatott. Több órányi veszteglés után a volt kormányzó kísérőivel ismét buszra szállt.Tbiliszi néhány napja ismét - immár harmadjára - hivatalosan kérte a volt államfő kiadatását Kijevtől. Grúziában 2014 nyarán adtak ki körözést Szaakasvili ellen közpénzek elsikkasztása és hatalommal való visszaélés miatt. Szerhij Petuhov ukrán igazságügyiminiszter-helyettes, aki szeptember 5-i sajtótájékoztatóján beszélt Tbiliszi újabb kiadatási megkereséséről, közölte, hogy minisztériuma megvizsgálja a kérelmet.Ekkor már köztudott volt, hogy szeptember 10-én Szaakasvili megpróbál visszatérni Ukrajnába. Ezt ugyanis augusztus végén maga a volt kormányzó jelentette be a Facebookon. Szakasvili 2016. november 7-én - miután megromlott viszonya Porosenkóval és az ukrán elnök környezetével - bejelentette lemondását kormányzói tisztéről, és közölte, hogy új ellenzéki politikai mozgalmat hoz létre Ukrajnában. Ezt követően idén júliusban fosztották meg őt ukrán állampolgárságától. A politikus egyébként a nyáron állampolgársága elvesztése után is gond nélkül utazgatott ukrán útlevelével Európában.